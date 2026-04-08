Consumul a obosit: scăderea vânzărilor anunță o economie fără tracțiune

În primele două luni din acest an, vânzările din comerţul cu amănuntul au scăzut faţă de perioada similară din anul trecut, atât ca serie brută cu 7,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 6,1%, a transmis miercuri Institutul Național de Statistică.

Scăderile s-au datorat reculului înregistrat la vânzările de produse nealimentare (-8,8%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor (-3,8%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-1,7%).

În termeni lunari (februarie față de ianuarie) vânzările cu amănuntul au crescut marginal cu +0,2% în februarie 2026 față de luna precedentă, ceea ce se traduce printr-o scădere anuală de -6,2% față de anul precedent.

Previzionăm o ușoară accelerare de +0,5% a creșterii vânzărilor cu amănuntul în 2026, comparativ cu +0,2% în 2025, arată o notă transmisă miercuri de BCR. Consumul privat va rămâne probabil redus, deoarece se așteaptă ca creșterea salariilor reale să rămână negativă în prima jumătate a anului 2026.

Încrederea consumatorilor a scăzut marginal în martie, ajungând la -32,0 față de -31,5 înregistrat anterior, înregistrând a patra lună consecutiv sub minimele pandemiei din 2020. Sentimentul privind situația financiară viitoare, situația economică viitoare și viitoarele achiziții majore a scăzut în martie față de februarie, mai spun analiștii BCR.

Sentimentul în comerțul cu amănuntul a scăzut brusc la -4,3 în martie, față de -1,3 în februarie. Managerii vorbesc despre o activitate comercială viitoare mult mai scăzută și o creștere a nivelului stocurilor.

Rata șomajului a ajuns la 6,0% în februarie 2026, neschimbată față de luna precedentă. Salariile reale au rămas în teritoriu negativ pentru a șaptea lună consecutiv, scăzând cu -5,5% în ianuarie 2026, determinate de o inflație mai mare.

Așteptările privind ocuparea forței de muncă au scăzut semnificativ la 97,8 în martie, de la 99,1 în februarie, cea mai mică valoare din noiembrie 2020. Temerile privind șomajul în următoarele douăsprezece luni în rândul consumatorilor au crescut în martie, atingând cel mai ridicat nivel din decembrie 2020.