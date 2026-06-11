Consumul de alcool va continua să scadă 6 ani înainte să-și revină, spun experții. O nouă țară va urca pe locul doi în lume

Consumul global de alcool va scădea în următorul deceniu, în ciuda creșterii populației și a cererii în creștere din India, care urmează să devină cea mai mare piață de băuturi din lume după China, potrivit firmei de cercetare de piață IWSR, citată de Reuters.

Vânzările din întregul sector, inclusiv cele ale producătorului de whisky Johnnie Walker, Diageo, și ale Anheuser-Busch InBev, care deține mărcile de bere Corona și Stella Artois, s-au redus începând cu 2023, iar valorile lor bursiere au scăzut.

După un boom post-pandemic, spun producătorii de băuturi, creșterea costurilor de trai, împreună cu schimbarea obiceiurilor de consum, preocupările legate de sănătate și apariția medicamentelor pentru slăbit, care pot influența consumul de alcool al utilizatorilor, au avut un impact major asupra cererii.

Deși populația crește, consumul va mai scădea ani de zile

În prima sa prognoză pe 10 ani, care acoperă 160 de piețe, IWSR a estimat că nu se așteaptă ca volumul consumului global de alcool să înceteze să scadă până după 2031.

Chiar și până în 2035, acestea vor fi cu 1% sub volumele de anul trecut, în ciuda faptului că se va consemna o creștere de 9% a numărului global de consumatori cu vârsta legală, potrivit organizației.

Oamenii vor consuma mai puțin, consumul anual global de alcool pur pe cap de locuitor urmând să scadă cu echivalentul a două sticle de băuturi spirtoase sau o cutie de vin pe persoană pe an până atunci, a afirmat aceasta.

Marten Lodewijks, președinte și director general al IWSR, a afirmat că schimbarea gusturilor consumatorilor reprezintă o provocare majoră și că companiile trebuie să se adapteze, în loc să se „bazeze pe succesele din trecut”.

India va prelua locul doi în top de la SUA

Conform previziunilor IWSR, până în 2035 se va înregistra o scădere a volumelor de băuturi spirtoase, bere și vin, pe măsură ce acestea vor fi înlocuite de tipuri mai noi de băuturi, precum cocktailurile la cutie.

Cererea va proveni din afara celor mai mari piețe tradiționale.

IWSR prevede o scădere de peste 18% a consumului de alcool până în 2035 pe cele mai mari piețe de consum, China și Statele Unite. Scăderi semnificative se vor înregistra și în Germania, Japonia și Regatul Unit.

Cu o creștere de 38% în următorii 10 ani, India va prelua locul Statelor Unite ca a doua cea mai mare piață de alcool din lume, după China, până în 2032.

Alte țări cu o cerere în creștere vor fi Mexic, cu 13%, Vietnam, cu 15%, și Columbia, cu o creștere de 26% a consumului de alcool.