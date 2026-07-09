Consumul de energie destinat răcirii locuințelor s-a dublat în 6 ani

Pe măsură ce zilele devin tot mai calde, aerul condiționat joacă un rol mai important în modul în care oamenii fac față căldurii. La nivelul UE, consumul de energie al familiilor destinat răcirii casei a crescut constant, ajungând la 80,4 mii de terajouli (TJ) în 2024, arată datele Eurostat.

În 2018, gospodăriile din UE consumau 40,5 mii TJ pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că în cei 6 ani consumul final total de energie s-a dublat.

Între 2018 și 2024, consumul a crescut în fiecare an, cu excepția anilor 2023 (-1,9%) și 2020 (-2,5%), care au înregistrat scăderi față de anii precedenți.

Dintre țările UE, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai mare consum total de energie pentru răcirea spațiilor, cu 26,3 mii TJ, 14,3 mii TJ și, respectiv, 11,9 mii TJ.

De asemenea, Cipru și Malta au de departe cele mai mari ponderi de energie utilizată pentru răcirea spațiilor în consumul final al gospodăriilor, de 16,0% și, respectiv, 15,0%. În Grecia, 7,4% din consumul de energie al gospodăriilor a fost destinat răcirii, în timp ce în Spania și Italia, ponderile au fost mai mici, de 2,5% și, respectiv, 2,3%.