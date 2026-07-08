Cont bancar deschis de oriunde, în doar câteva minute: cum îi ajută BT Pay pe românii din diaspora

Cum ar fi dacă ai putea deschide un cont bancar de acasă sau din orice colț al lumii, fără drumuri la bancă, fără programări și fără apeluri video? Mutarea într-o altă țară înseamnă mai mult decât un nou loc de muncă sau o nouă adresă. Înseamnă și grija pentru lucrurile care au rămas acasă: ratele, economiile sau transferurile către familie. Pentru mulți români din diaspora, relația cu banca din România presupune încă telefoane, documente trimise pe e-mail sau chiar drumuri în țară. Cu BT Pay, Banca Transilvania le oferă posibilitatea de a-și deschide un cont 100% online, în doar câteva minute, indiferent unde locuiesc.

Pe măsură ce tot mai multe servicii sunt accesibile direct din telefon, și bankingul urmează aceeași direcție. Cu BT Pay, Banca Transilvania le oferă utilizatorilor posibilitatea de a-și deschide un cont 100% online, în doar câteva minute, indiferent unde locuiesc.

Procesul poate fi parcurs de oriunde, este disponibil 24 de ore din 24, durează aproximativ 7-10 minute și nu presupune deplasarea într-o sucursală sau apel video pentru verificarea identității. Astfel, deschiderea unui cont devine mai simplă atât pentru românii din diaspora, cât și pentru cei din țară.

Pentru deschiderea contului este necesar ca utilizatorul să aibă peste 18 ani și un act de identitate românesc valabil, iar numărul de telefon poate fi atât din România, cât și din străinătate. Imediat după finalizarea procesului, cardul digital este disponibil în aplicație și poate fi folosit pe loc pentru plăți.

Cont gratuit și servicii bancare disponibile direct din aplicație

Unul dintre principalele avantaje este că utilizatorii își pot deschide gratuit conturi curente atât în lei, dolari, cât și în euro. Acest lucru este util mai ales pentru cei care își încasează veniturile într-o țară, dar au cheltuieli, economii sau obligații financiare și în România. De asemenea, au acces la schimb valutar direct din aplicație și pot alege unul dintre abonamentele BT dedicate contului curent.

Majoritatea serviciilor asociate contului curent și cardului de debit sunt gratuite. Deschiderea și administrarea contului, precum și emiterea și administrarea cardului nu implică niciun comision. În plus, transferurile în lei sau în alte valute între utilizatorii BT Pay sunt fără comision, la fel ca plățile efectuate cu cardul BT, atât în România, cât și în străinătate.

Utilizatorii beneficiază, de asemenea, de:

administrarea gratuită a contului și a cardului;

cont curent disponibil în lei și euro;

schimb valutar direct din aplicație;

posibilitatea de a alege unul dintre abonamentele BT pentru contul curent;

carduri virtuale în lei, euro și dolari, utile pentru cumpărături online, plata abonamentelor digitale sau plăți la POS.

Cu alte cuvinte, operațiunile de zi cu zi pot fi gestionate direct din aplicație.

Cardul fizic este livrat gratuit prin curier în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie și Republica Moldova, iar până la primirea lui cardul digital poate fi folosit imediat pentru plăți în magazine sau online. Odată cu deschiderea contului, utilizatorii devin parte din cea mai mare comunitate bancară din România, Banca Transilvania fiind cel mai mare grup financiar din țară.

Economii, facturi și alimentarea contului din alte bănci

Pentru mulți români care lucrează în străinătate, economisirea este unul dintre obiectivele principale, fie că își doresc să cumpere o locuință în România, să strângă bani pentru studiile copiilor sau pur și simplu să aibă un fond de rezervă.

Din aplicație pot fi deschise și administrate conturi de economii și depozite la termen în lei, euro sau dolari, fără deplasări la bancă și fără documente suplimentare. În același timp, românii din diaspora își pot plăti direct din BT Pay facturile din România, inclusiv pentru: energie, gaze, internet, telefonie și alți furnizori de utilități.

Astfel, chiar dacă locuiesc în altă țară, pot gestiona rapid cheltuielile rămase acasă, direct din telefon și fără alte transferuri intermediare.

Aplicația permite atât adăugarea cardurilor emise de alte bănci și fintech-uri din România și din străinătate, cât și alimentarea cardului BT direct de pe acestea. În cazul în care au nevoie de informații sau asistență, Banca Transilvania pune la dispoziție un Call Center dedicat românilor din diaspora.

Mai mult decât banking: rovinietă, eSIM și asigurare de călătorie

BT Pay nu este doar o aplicație pentru operațiuni bancare. În ultimii ani, aceasta a integrat și servicii care pot simplifica activitățile de zi cu zi, în special pentru cei care călătoresc frecvent între România și alte țări.

Utilizatorii pot cumpăra rovinietă pentru ei sau pentru alte persoane, alegând perioada de valabilitate între o zi și 12 luni. De exemplu, dacă vin în concediu în România cu mașina, pot achiziționa rovinieta în doar câteva momente, fără să mai caute alte platforme.

Pentru cei care călătoresc frecvent este disponibil și serviciul eSIM, care oferă planuri de date pentru peste 200 de destinații din întreaga lume. Acestea pot fi achiziționate direct din aplicație, iar utilizatorii primesc notificări privind consumul de trafic și pot reîncărca planurile atunci când este nevoie. Astfel, înaintea unei vacanțe sau a unei deplasări în interes de serviciu, pot avea acces la internet imediat după sosirea la destinație, evitând inclusiv costurile de roaming și achiziționarea unei cartele locale.

Tot din BT Pay poate fi achiziționată și asigurarea de călătorie, care include:

asistență și cheltuieli medicale de urgență;

acoperirea costurilor în cazul anulării călătoriei;

protecție pentru bagaje pierdute sau întârziate;

despăgubiri pentru pierderea documentelor;

inclusiv practicarea sporturilor de sezon.

Toate aceste servicii pot fi accesate direct din aplicație, fără documente pe hârtie și fără deplasări suplimentare.

Campania “Banca ta de acasă, oriunde te-ai afla”: până la 100 de euro cashback

În această perioadă, Banca Transilvania desfășoară campania https://diaspora.bancatransilvania.ro/bt-pay “Banca ta de acasă, oriunde te-ai afla”, adresată românilor din diaspora. Cei care își deschid un cont online prin BT Pay și efectuează plăți eligibile cu telefonul primesc 5% cashback, în limita a 100 de euro, conform regulamentului campaniei.

Prin această campanie, banca încurajează deschiderea contului și utilizarea cardului pentru cumpărăturile de zi cu zi, recompensând utilizatorii cu un cashback de până la 100 de euro.

Cont cu IBAN italian și avantaje dedicate

Italia ocupă un loc aparte în strategia Băncii Transilvania și este una dintre țările în care locuiește una dintre cele mai numeroase comunități de români din diaspora. După 12 ani de prezență pe piața italiană, prin sucursala din Roma, banca a lansat în 2025 aplicația BT Pay Italia, dedicată atât românilor care locuiesc acolo, cât și cetățenilor italieni.

Pentru români, unul dintre cele mai importante avantaje este posibilitatea de a deschide un cont cu IBAN italian folosind cartea de identitate românească, un beneficiu important pentru cei stabiliți în Italia.

După deschiderea contului, utilizatorii primesc imediat cardul digital, iar cardul fizic este livrat gratuit oriunde în Italia.

Pe lângă acestea, utilizatorii beneficiază de administrarea gratuită a contului și pot transfera bani fără comision atât prin numărul de telefon, cât și prin IBAN. Pentru cei care vor să economisească, aplicația include conturi de economii și depozite la termen cu dobânzi peste media pieței.

Campania Hello BT Pay, pentru utilizatorii din Italia

Și în cazul utilizatorilor din Italia, campania Hello BT Pay oferă posibilitatea de a primi 5% cashback, până la 100 de euro, după deschiderea contului și efectuarea plăților eligibile cu cardul în euro.

Prin aceste servicii digitale, Banca Transilvania își propune să le ofere românilor din afara țării acces rapid la banking, fără drumuri la sucursală și fără proceduri complicate.

Fie că este vorba despre deschiderea unui cont, administrarea economiilor, plata facturilor din România, transferuri de bani, cumpărarea unei roviniete sau încheierea unei asigurări de călătorie, toate aceste servicii pot fi accesate din aceeași aplicație. Pentru românii care locuiesc în afara țării, toate acestea înseamnă mai puține formalități, mai multă flexibilitate și posibilitatea de a-și administra finanțele direct din telefon, indiferent unde se află.

Articol susținut de Banca Transilvania