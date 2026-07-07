Contestații BAC 2026. Cum se depun, când pot fi vizualizate lucrările și modelul de cerere

Candidații care au susținut examenul de Bacalaureat 2026 pot solicita mai întâi vizualizarea lucrărilor scrise și apoi pot decide dacă depun contestație. Procedura stabilită de Ministerul Educației prevede etapele pentru vizualizarea lucrărilor, depunerea contestațiilor și modelele de cereri care trebuie completate de candidați.

Când se depun contestațiile la BAC 2026

Rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00.

După publicarea notelor, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, după următorul program:

7 iulie, între orele 14:00 și 17:00 – depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor;

– depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor; 7 iulie, între orele 17:00 și 18:00 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 8 și 9 iulie, între orele 09:00 și 17:00 – continuă vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie 2026.

Cum se depune o contestație la BAC 2026

Înainte de a depune o contestație, candidații pot solicita să își vadă lucrarea.

Cererea de vizualizare se depune la centrul de examen sau prin modalitatea anunțată de inspectoratul școlar și de unitatea de învățământ. După ce consultă lucrarea, elevul poate decide dacă depune sau nu contestație. Vizualizarea lucrării nu obligă candidatul să ceară reevaluarea acesteia.

Dacă decide să conteste nota, candidatul trebuie să completeze și să semneze cererea-tip de contestație și declarația prin care confirmă că a luat la cunoștință faptul că nota finală poate fi modificată atât în plus, cât și în minus, în urma reevaluării.

Cum are loc vizualizarea lucrării

Potrivit procedurii Ministerului Educației, fiecare candidat își va vedea lucrarea individual, în prezența unei persoane desemnate de comisia de examen. Candidații minori pot fi însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal.

În sala de vizualizare nu este permisă folosirea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive de înregistrare audio ori video. De asemenea, persoanele prezente nu pot oferi explicații privind modul în care a fost acordată nota, deoarece vizualizarea are doar rol informativ și nu reprezintă o recorectare a lucrării.

Model cerere pentru vizualizarea lucrării

Model de cerere pentru contestație și vizualizarea lucrării

Procedura Ministerului Educației include modele de cerere pentru vizualizarea lucrării și pentru depunerea contestației, pe care candidații le completează în perioada prevăzută în calendarul examenului.

Aceste formulare sunt disponibile la centrele de examen și pe site-urile inspectoratelor școlare.