Contract semnat de Armată pentru pentru sisteme antiaeriene. Cât costă și cum funcționează

La un an de la semnarea acordului cadru cu israelienii de la Rafael, Ministerul Apărării a semnat primul contract pentru sisteme antiaeriene SHORAD – VSHORAD, destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene pe rază scurtă și foarte scurtă, anunță ministrul Apărării, Radu Miruță.

Cum funcționează aceste sisteme, descrise drept un „scut” de apărare antiaeriană de proximitate care detectează și distruge amenințări aeriene înainte ca acestea să ajungă la ținta protejată?

Potrivit informațiilor HotNews, Rafael din Israel era singurul competitor care rămăsese în cursa licitației lansate încă din 2023 de Romtehnica.

Licitația prevedea inițial o sumă de 1,9 miliarde de dolari pentru 18 sisteme VSHORAD-SHORAD, însă valoarea contractului a crescut.

„Un sistem SHORAD/VSHORAD este un „scut” de apărare antiaeriană de proximitate care detectează și distruge amenințări aeriene înainte ca acestea să ajungă la ținta protejată. Practic acest sistem este ultimul strat de protecție care oprește o amenințare aeriană înainte ca aceasta să producă pagube.

Este necesar pentru că astăzi amenințările nu mai vin doar de la avioane sau elicoptere, ci și de la drone, muniții, rachete de mici dimensiuni sau aeronave care zboară la joasă altitudine – ținte greu de interceptat de sistemele mari, care sunt gândite pentru distanțe mai mari”, spune ministrul Apărării, Radu Miruță

18 sisteme antiaeriene

Acesta precizează că acordul-cadru de 2,038 miliarde de euro semnat în iulie 2025 cu Rafael „prevede semnarea a trei contracte subsecvente” pentru achiziția a 18 sisteme antiaeriene pentru distanțe scurte și foarte scurte, astfel:

șase sisteme integrate antiaeriene SHORAD-VSHORAD,

un sistem de instruire și învățământ,

un sistem de simulare pentru verificarea și evaluarea operatorilor VSHORAD,

șase sisteme SHORAD

șase sisteme VSHORAD, inclusiv muniție, instruire și sprijin logistic.

Acordul-cadru se derulează pe o perioada de 7 ani, primele 2 sisteme VSHORAD urmând să fie livrate în termen de 3 ani de la semnarea primului contract subsecvent.

Contractul cu Rafael: Sistemele Spyder ale României vor folosi și rachete poloneze

Potrivit informațiilor HotNews, Rafael din Israel este singurul competitor care rămăsese în cursa licitației lansate încă din 2023 de Romtehnica. Licitația prevedea inițial o sumă de 1,9 miliarde de dolari pentru 18 sisteme VSHORAD-SHORAD.

Oferta Rafael, cu puțin mai mare decât valoarea estimată, a fost singura care a rămas valabilă. Ofertele Diehl Defence (Germania) cu sistemul IRIS-T și oferta MBDA (Franța) cu sisteme cu VL Mica și Mistral 3 au fost declarate neconforme pentru că erau mult mai scumpe.

Israelienii de la Rafel au câștigat licitația MApN cu sistemul SPYDER, într-o variantă personalizată pentru a satisface cerințele Romtehnica, cu vehicule dedicate pentru lansatoare, centrul de comandă, unitatea radar și elementele conexe.

Radarul din cadrul sistemului va fi unul realizat de Leonardo, iar rachetele folosite vor fi de trei tipuri, două ale celor de la Rafael, și una din Polonia care s-a făcut remarcată în teren în războiul din Ucraina.

Astfel, pentru apărarea pe rază foarte scurtă până la 15 km sistemele Spyder ale României vor folosi rachete poloneze Piorun și rachete israeliene Python 5 (ambele cu ghidare în infraroșu). Pentru rază scurtă, sistemul va folosi rachete Derby (ghidaj radar) pe rază medie între 20 și 50 de kilometri.

Pentru România sistemul Spyder ca variantă de apărare antiaeriană VSHORAD/SHORAD ar urma să înlocuiască vechile sisteme sovietice aflate încă în uz, dar, treptat, și sistemele mai vechi de apărare cu rachete americane Hawk.