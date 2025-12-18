Contractul colectiv de muncă din asigurări, extins de Guvern. Câți angajați sunt vizați de schimbări

Guvernul a aprobat joi extinderea contractului colectiv de muncă din sectorul asigurărilor, măsură menită să asigure un cadru unitar de drepturi și obligații pentru toți angajații din sectorul de asigurare-reasigurare. Contractul colectiv de muncă, înregistrat în acest an, în 24 iunie, acoperă în prezent 4.815 salariați, respectiv 59,59% din totalul angajaților din sector, precizează Ministerul Muncii.

În urma extinderii, prevederile contractului vor deveni aplicabile tuturor unităților din sectorul de negociere colectivă nr.42 -„Activități de asigurare și reasigurare”, ceea ce înseamnă un impact direct asupra a peste 8.000 de salariați, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Extinderea Contractului colectiv de muncă asigură un cadru unitar de drepturi și obligații pentru toți angajații din sector, contribuind la creșterea protecției sociale, la predictibilitatea relațiilor de muncă și la consolidarea dialogului social la nivel sectorial.

Solicitarea de extindere a fost transmisă Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale în luna octombrie și a fost analizată în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, care a acordat avizul necesar.

Această măsură se înscrie în angajamentele asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene și contribuie la facilitarea negocierii colective la nivel sectorial, în vederea atingerii obiectivului de 80% acoperire a lucrătorilor prin negocieri colective, prevăzut de Directiva (UE) 2022/2041 privind salariile minime adecvate.

Sursa foto: Dominik Bruhn / Dreamstime.com