Contre între Alex Soros și Elon Musk pe seama alegerilor istorice din Ungaria

Fiul miliardarului George Soros, Alex, a salutat victoria partidului de opoziție Tisza, după alegerile parlamentare de duminică. Șeful Tesla Elon Musk a venit la scurt timp cu o replică.

„Poporul maghiar și-a recâștigat țara! O respingere categorică a corupției înrădăcinate și a interferenței străine”, a scris într-o postare pe X, fiul lui George Soros, de origine maghiară, care în prezent este, printre altele, președintele consiliului de administrație al Fundației pentru o Societate Deschisă.

Elon Musk a ripostat rapid, la bucuria manifestată de Alex Soros cu privire la rezultatele alegerilor din Ungaria, în urma cărora partidul Fidesz al lui Viktor Orban a pierdut puterea după 16 ani.

Miliardarul american a afirma că, în opinia sa, organizația Soros a preluat controlul asupra Ungariei.

George Soros s-a născut într-o familie evreiască la Budapesta și a supraviețuit Holocaustului în adolescență, potriviti Deutsche Welle.

Guvernul Orban a făcut de-a lungul timpul mai multe campanii anti-Soros, culminând cu mai multe legi, care au fost declarate ilegal ulterior de Curtea Europeană de Justiție.

Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, a obținut o victorie zdrobitoare în fața actualului premier Viktor Orban în alegerile parlamentare, care au înregistrat duminică o prezență record la vot, de 79,5%, potrivit presei maghiare.

Partidul de opoziție Tisza ar urma să obțină 138 de locuri în Parlamentul format din 199 de membri, o majoritate de două treimi, conform rezultatelor parțiale după numărarea a 98.94% din voturi.

Partidul Fidesz al premierului Viktor Orban ar obține 55 de mandate.