Controale țintite la firme: „Lucrăm la interconectarea sistemelor precum e-Factura și SAF-T și crearea unei analize de risc care să ne asigure un obiectiv de selecție”(șefă din ANAF)

ANAF lucrează în acest moment la interconectarea sistemelor digitale existente, precum e-Factura și SAF-T, pentru a eficientiza activitatea de control, a spus miercuri Magdalena Grădinaru, directorul general al Unității de management a informației, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

