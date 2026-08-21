Controversă în Germania după ce un primar conservator a anunțat că va vota cu AfD pentru a sparge „bariera” care ține extrema-dreapta departe de guvernare

Episodul lovește Uniunea Creștin-Democrată, aflată la guvernare, într-un moment critic în care cancelarul Fredrich Merz se străduiește să mențină „bariera de protecție” a țării împotriva cooperării cu extrema dreaptă, pe fondul creșterii sprijinului pentru AfD în estul Germaniei, relatează Politico.

Bernd Prange, primarul CDU al orașului Altmärkische Höhe din Saxonia-Anhalt, a făcut o donație de 10.000 de euro către partidul de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD).

El a anunțat, într-o scrisoare deschisă publicată miercuri, că va vota pentru AfD la viitoarele alegeri regionale din 6 septembrie. „Vreau ca AfD să devină atât de puternică la alegerile din Saxonia-Anhalt încât să poată guverna singură”, a scris Prange.

Obiectivul final, a spus el, este ca propriul său partid să „se trezească în sfârșit”, să dărâme „bariera” politică a Germaniei și să renunțe la ceea ce el a numit „deplasarea spre stânga” a formațiunii.

Reacții din propriul partid

Scrisoarea a stârnit critici imediate în interiorul propriului său partid: „Nu-mi place. Pot spune asta foarte clar”, a declarat joi Sven Schulze, premierul CDU din Saxonia-Anhalt. „Cred că abordarea lui este greșită. Cu siguranță”, adăugând că nu împărtășește opiniile lui Prange „în niciun fel”.

În ceea ce privește întrebarea dacă primarul va rămâne CDU, Schulze nu s-a grăbit să ia o decizie. „Ne vom ocupa de această problemă după alegeri”, a spus el. „În acest moment, suntem în plină campanie electorală.”

Într-un interviu publicat miercuri dimineață, Schulze respinsese speculațiile privind posibile plecări din partid după alegeri: „Nu, nu se va întâmpla ca cineva să treacă de la CDU la AfD”, a spus el.

Prange nu și-a schimbat oficial apartenența politică după anunț, ci a declarat că dorește ca cancelarul Friedrich Merz să fie „înlăturat” din funcția de lider al CDU și l-a acuzat că conduce un partid care „renunță la nucleul conservator al Uniunii”.

AfD, scor dublu în sondaje în Saxonia

AfD înregistrează în sondaje între 41 și 43% în Saxonia-Anhalt — aproape dublu față de procentul CDU, care se situează între 22 și 24%, ceea ce plasează extrema dreaptă la un pas de a guverna singură.

Merz continuă să excludă cooperarea cu AfD, dar alegerile din septembrie vor exercita o presiune constantă în acest sens. Saxonia-Anhalt votează pe 6 septembrie, urmată de Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală pe 20 septembrie.