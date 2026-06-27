Controversate lucrări de artă ale secolului XXI

Primul sfert din secolul XXI a cunoscut (și) nașterea unor lucrări de artă care au ridicat multe sprâncene și semne de întrebare. Generarea de controverse a devenit trend, este și răsplătită financiar, însă în unele cazuri chiar există o miză.

Printre cele mai discutabile creații se numără „People’s Justice” (2002) a colectivului Taring Padi, „Everydays: The First 5,000 Days” (2007 – 2021), NFT creat de Beeple, și „Comedian” (2019), cunoscută ca banana lipită pe perete de Maurizio Cattelan.

People’s Justice

„People’s Justice” (2002) a colectivului artistic indonezian Taring Padi a fost expusă în aer liber la ediția 2022 a Documenta (Germania). Lucrarea, care cuprinde figurine din carton și un mural, a stârnit dezbaterea și demisiile după ce mulți observatori și organizații evreiești au catalogat imaginile drept antisemite. Printre ele se aflau un personaj cu cap de porc care purta o cască pe care scria Mossad și un evreu ultraortodox cu colți, ochi injectați de sânge și o pălărie neagră cu însemnele SS.

Autorii au susținut că lucrarea era o critică la adresa dictaturii lui Suharto și a militarismului din Indonezia, nu un atac la adresa evreilor. Totuși, după reacții publice puternice, lucrarea a fost mai întâi acoperită și apoi îndepărtată, iar colectivul a prezentat scuze pentru imaginile respective. Directoarea evenimentului, care a spus că nu a putut verifica lucrările înainte de a fi expuse, a fost nevoită să demisioneze.

Citiți mai mult pe Curatorial.ro.