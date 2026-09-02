Controversatul examen suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de învățământ a Senatului. Proiectul merge la vot în plen

Comisia pentru învățământ a Senatului a decis, miercuri, abrogarea prevederii privind examenul de admitere la liceu pe care elevii de clasa a VIII-a ar fi urmat să îl susțină din acest an, pe lângă Evaluarea Națională. Proiectul de eliminare a acestei prevederi urmează să intre în dezbaterea plenului și la vot pe 8 septembrie. Senatul e for decizional.

Prevederea care le permite liceelor să organizeze un al doilea concurs de admitere, pe lângă Evaluarea Națională, a fost stabilită în Legea învățământului preuniversitar din 2023 și urma să intre în vigoare din acest an școlar.

După controversele din spațiul public, trei parlamentari – Raluca Turcan, deputatul PSD Mihai Ghigiu și senatorul USR Ștefan Pălărie – au depus inițiative legislative pentru amânarea sau eliminarea introducerii celui de-al doilea examen de admitere.

Miercuri, senatorii din Comisia de învățâmânt au decis eliminarea acestei prevederi, iar Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen.

Abrogarea acestei prevederi a fost susținută și de foștii miniștri ai Educației Daniel Funeriu și Mircea Miclea, precum și de reprezentanții Consiliului Elevilor și Asociației de părinți, scrie Agerpres.

Senator: „Toți reprezentanții partidelor au decis să elimine definitiv acest examen paralel“

„În ședința Comisiei de învățământ din Senat am obținut un consens pentru care mai mulți dintre noi ne-am luptat foarte mult, chiar dacă au fost opinii inițial diferite.

În acest moment, în unanimitate, toți reprezentanții partidelor au decis într-o singură voce, ascultând vocile societății, să elimine definitiv, prin modificarea legii, acest examen paralel de admitere la liceu.

Rămâne în continuare, tot unanim acceptată, obligația morală, așa a fost numită, de a constitui un grup de lucru între partide, alături de Ministerul Educației, pentru a reorganiza Evaluarea Națională de clasa a VIII-a, care astăzi prin lege este restrânsă la o probă la limba și literatura română și la matematică, lucru pe care l-au criticat toți experții”, a spus președintele comisiei, senatorul USR Ștefan Pălărie.

Prevederea că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susținerea de către elevi a Evaluării Naționale, a fost stabilită în Legea învățământului preuniversitar din 2023. Odată cu anunțul că va intra în vigoare din acest an, prevederea a fost puternic contestată în spațiul public.

Într-o discuție pentru publicul HotNews, ministrul Educației, Mihai Dimian, a admis că detaliile legate de organizarea examenului suplimentar de admitere trebuiau clarificate cu trei ani în urmă, atunci când prevederea a fost introdusă în Legea învățământului preuniversitar.

„Ai luat legea, ai aprobat-o și acum are aceste interpretări care, repet, nu sunt de acum, sunt de acum trei ani de zile. Nu le-au clarificat în timpul ăsta. Cred că Parlamentul trebuie să clarifice și, dacă nu e mulțumit de ceva, să schimbe.

Pentru că ei au aprobat această lege. De trei ani de zile n-au zis nimic și acum spun că-i bun sau nu-i bun concursul de admitere. Păi, da, dezbateți acolo. Eu nu mai am drept de inițiativă legislativă la minister”, a spus ministrul.

Noul an școlar începe în 7 septembrie.