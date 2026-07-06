„Conturile Trump”, activate: Cât au primit 500.000 de copii din SUA, la prima plată

Președintele american Donald Trump a anunțat luni că guvernul său a depus prima sumă de 1.000 de dolari în peste 500.000 de „conturi Trump”, un program conceput pentru a oferi nou-născuților din SUA o participație pe piața bursieră și pentru a-i ajuta să-și construiască bunăstarea încă de la o vârstă fragedă, scrie Reuters.

Trump a sunat clopoțelul de deschidere din Biroul Oval al Casei Albe, alături de directori ai Bursei de Valori din New York și ai Nasdaq. El a afirmat că cooperarea dintre aceste două burse rivale este ceva ce democrații și republicanii nu au reușit să reproducă.

Au fost prezenți la sunarea clopoțelului Adena Friedman, director executiv, și Nelson Griggs, președinte al Nasdaq, Jeffrey Sprecher, director executiv al Intercontinental Exchange, precum și Lynn Martin, președinte al NYSE Group (bursa din New York).

Scumpirea traiului, o temă electorală

Scumpirea accentuată a traiului a devenit o problemă majoră pentru alegători în perspectiva alegerilor intermediare („midterms”) din noiembrie.

„Conturile Trump”, concepute pentru cetățenii americani născuți între 2025 și 2028, vor încuraja investițiile pe termen lung și educația financiară afirmă susținătorii, în timp ce criticii politicii spun că familiile cu venituri disponibile limitate ar putea să nu fie în măsură să efectueze contribuții suplimentare și să beneficieze pe deplin de aceste conturi.

Programul adaugă un nou instrument de economisire la celelalte planuri de economisire pentru studii universitare și conturi de pensii cu avantaje fiscale.

Contribuțiile sunt investite automat într-un fond indexat cu costuri reduse, conceput pentru creștere pe termen lung. Titularii conturilor preiau controlul la împlinirea vârstei de 18 ani, moment în care pot retrage fondurile sau pot continua să investească. Câștigurile vor fi impozitate la retragere.

Planul le oferă copiilor născuți fără avere active financiare substanțiale, a afirmat președintele american, și a sfătuit să nu se efectueze retrageri premature din conturi într-un context de piață în plină expansiune.

Companiile și-au anunțat sprijinul

Mai multe companii americane și-au declarat sprijinul pentru program, prin contribuții echivalente din partea angajatorilor sau prin finanțare inițială suplimentară.

Printre companiile participante se numără gigantul din domeniul plăților Visa, compania de tehnologie Dell și firma de media și telecomunicații Comcast. Producătorul de cipuri de memorie Micron a promis 250 de milioane de dolari pentru a sprijini „Conturile Trump”.

„Conturile Trump au ca scop transformarea fiecărui copil și a fiecărui american într-un capitalist. Fiecare dintre copiii noștri va deveni acum proprietar al celor mai mari producători din țara noastră”, a declarat senatorul republican Ted Cruz din Texas, care a participat la lansare.