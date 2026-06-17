Convins că guvernul Veștea are „99,99% șanse să pice”, un lider AUR face o predicție: „Să-și ia inima în dinți și să se propună ca premier”

Eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea estimează că Guvernul Veștea are șanse infime să treacă de votul din Parlament și a spus că parlamentarii partidului din care face parte „vor rămâne în sală, dar nu vor vota deloc”.

Piperea a afirmat, miercuri seară, la B1 TV, că scenariul „obligatoriu și onest” în actualul context ar fi declanșarea alegerilor anticipate, dar a amintit că Parlamentul poate fi dizolvat de președinte doar după ce respinge două solicitări de învestitură, iar în cazul de față suntem abia la prima solicitare, deoarece Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat înainte de a fi supus votului. Nicușor Dan respinsese oricum un astfel de scenariu.

„Există și posibilitatea, despre care am auzit că e deja evocată astăzi de PSD, ca dacă pică varianta Veștea mâine, și, așa cum v-am spus, cred că sunt 99,99% șanse să pice această variantă, să meargă în sfârșit Grindeanu, să își ia inima în dinți și să se propună ca premier”, a adăugat eurodeputatul AUR.

El susține că într-un astfel de scenariu „PNL se va regrupa și atât aripa Bolojan, cât și aripa Predoiu sau Thuma urmează să voteze guvernul Grindeanu”.

„Și atunci se va face o majoritate, nu aceeași majoritate cum a fost până la moțiunea de cenzură, cu USR, ci o majoritate PSD-PNL, care ar fi suficientă pentru a avea un guvern, și în felul acesta s-ar putea evita alegeri anticipate, dar dacă nici această variantă nu merge, atunci, încă o dată, repet, varianta onestă și eficientă, și din punct de vedere politic, și care asigură consistența democrației în România, este aceea a alegerilor anticipate”, a conchis Gheorghe Piperea.

La această oră Guvernul Veștea nu are voturile necesare să treacă de Parlament, conform unor surse politice concordante. Premierul desemnat a anunțat că va depune joi programul de guvernare și lista de miniștri, iar planul său este ca audierile miniștrilor și votul din plenul reunit să aibă loc tot mâine, au declarat surse politice pentru HotNews.