Convinși că vin la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez, mii de oameni s-au adunat în fața bisericii, asistând la căsătoria a doi necunoscuți

Mii de oameni s-au adunat în weekend la catedrala din orașul Funchal, de pe insula Madeira, pentru a asista la nunta starului portughez al fotbalului Cristiano Ronaldo cu partenera lui Georgina Rodriguez, însă au avut parte de o mare dezamăgire, scrie Le Parisien.

Tabloidul britanic The Sun anunțase la sfârșitul săptămânii trecute că Ronaldo și Georgina vor spune „Da” în fața preotului în ziua de sâmbătă, 8 august, în arhipelagul pe care s-a născut celebrul atacant portughez, iar informația s-a răspândit rapid în media internațională.

Astfel, străzile Funchal s-au umplut la sfârșitul săptămânii trecute cu fani purtând tricouri cu numărul 7.

Movidos pelo rumor de que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casariam este sábado, centenas de curiosos juntaram-se à porta da Sé Catedral do Funchal na esperança de ver os noivos. No entanto, nem o futebolista nem a companheira confirmaram qualquer cerimónia.



🎥 redes… pic.twitter.com/W69xxdrJRR — SIC Notícias (@SICNoticias) August 8, 2026

Mulțimea prezentă a fost însă extrem de surprinsă când a văzut că în catedrală se căsătoreau de fapt doi necunoscuți, un cuplu de portughezi originari din Madeira și care locuiau în Franța, notează Agerpres.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez și-au anunțat public logodna anul trecut, fără a oferi însă mai multe detalii.

Rezervarea acestui loc de desfășurare a ceremoniei religioase și a hotelului de cinci stele Savoy Palace pentru festivități a determinat The Sun să creadă că ceremonia de nuntă era cea a cvintuplului câștigător al Balonului de Aur.

Plus de 2 000 personnes se sont réunies devant la cathédrale de Funchal à Madère pensant assister au mariage de Cristiano Ronaldo et de sa compagne Georgina Rodriguez. Sauf que Ronaldo n'était pas là, il s'agissait du mariage de deux inconnus.



🎙️@CedricAdam_Pro pic.twitter.com/bcQS6Zchrr — M6 Info (@m6info) August 10, 2026

Data părea, de asemenea, plauzibilă, deoarece campionatul Arabiei Saudite, în care joacă Ronaldo, la echipa Al-Nassr, este programat să se reia în weekendul de 15 august.

„Ne simțim faimoși”, a glumit unul dintre invitații la ceremoniei în paginile ziarului Diario de Noticias da Madeira, văzând mulțimea din oraș.

THOUSANDS SHOW UP FOR ‘RONALDO’S WEDDING’ 😭💍



Huge crowds gathered outside Funchal Cathedral after rumours spread that Cristiano Ronaldo and Georgina Rodríguez were secretly getting married 🇵🇹



When a Rolls-Royce carrying the bride arrived, people quickly pulled out their… pic.twitter.com/AhjcgugOxC — MANIAN QUINE 🦞 (@cryptomanianQ) August 9, 2026

„După multă confuzie pe stradă cu atâția jurnaliști și turiști, am reușit în sfârșit să închidem biserica și să sărbătorim”, a postat pagina oficială de Facebook a Catedralei Funchal câteva ore mai târziu, menționând că piața acesteia fusese plină de fani ai fotbalului.