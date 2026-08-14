Copii, trimiși de părinți să dea de mâncare urșilor. „Am văzut filmări”, spune ministrul Mediului

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, vineri, la B1 TV, că a văzut imagini în care părinţi îşi trimit copiii să hrănească urşi, ea spunând că speră ca autorităţile să sancţioneze o asemenea „inconştienţă”.

„Am văzut inclusiv filmări cu copii care erau trimişi de către părinţi să dea de mâncare urşilor, deci oameni care erau atât de iresponsabili încât îi trimiteau copiii de câţiva ani de zile să dea animalelor sălbatice mâncare. O inconştienţă absolut criminală!”, a afirmat Diana Buzoianu, citată de News.ro.

Ea a explicat că un astfel de gest poate fi sancţionat cu 30.000 de lei, spunând că speră că autorităţile aplică aceste amenzi, „pentru că altfel o să avem în fiecare zi o tragedie”.

„Ce cred eu că trebuie să fie făcut în acest caz, cu intervenţiile pe urşi, este ca absolut toţi primarii să aplice legea pe care am schimbat-o, pentru că noi, până acum câteva luni de zile aveam o lege care aproape făcea imposibil ca primarii să poată să intervină să împuşte urşii respectivi. Astăzi, legea este mult mai permisivă şi în momentul în care un urs a venit în intravilan ai deja posibilitatea să intervii. Ei au legislaţia, trebuie să intervină până la tragedii”, a subliniat Diana Buzoianu.