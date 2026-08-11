Copiii rămași fără loc la creșă sau grădiniță pot fi înscriși în august. Unde depun părinții dosarul

Părinții ai căror copii nu au prins loc la creșă sau grădiniță în primele două etape mai pot depune o cerere în etapa de ajustări. Înscrierea se face însă numai pe locurile rămase libere, iar prioritate au copiii de 4 și 5 ani. Cererile nu se depun neapărat la creșa sau grădinița dorită. Fiecare inspectorat școlar stabilește propria procedură și locul în care sunt primite dosarele.

Etapa de ajustări pentru înscrierea copiilor la creșă sau grădiniță se desfășoară la nivel național în perioada 17-27 august 2026, potrivit calendarului aprobat prin Ordinul ministrului Educației nr. 3.707/2026.

Aceasta este ultima etapă prevăzută înaintea începerii noului an școlar și se adresează atât copiilor care au rămas nerepartizați după primele două etape, cât și celor pentru care părinții nu au depus până acum o cerere.

Înscrierea nu este însă garantată. Copiii pot fi repartizați numai în limita locurilor rămase disponibile după etapa a doua sau a eventualelor locuri suplimentare aprobate de inspectoratele școlare.

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