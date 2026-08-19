Copiii regretatului Robin Williams denunță ce se întâmplă pe internet cu imaginea sa și anunță o decizie surprinzătoare

La aproape o lună după ce regretatul Robin Williams ar fi împlinit 75 de ani, cei trei copii ai săi i-au reactivat contul de Instagram, transformându-l într-un spațiu dedicat omagierii moștenirii tatălui lor, dar și combaterii „abuzului generalizat al inteligenței artificiale” asupra imaginii sale, relatează revista Variety.

„Suntem recunoscători să vedem că noi generații îi descoperă opera, în timp ce fanii care îl îndrăgesc de mult timp continuă să celebreze bucuria pe care le-a adus-o în vieți”, au scris Zak, Zelda și Cody Williams într-o declarație comună publicată pe pagina de Instagram a regretatului actor.

„Pe măsură ce tehnologia evoluează, vrem ca acesta să fie un loc sigur și de încredere, unde poveștile, fotografiile, videoclipurile și amintirile distribuite să reflecte moștenirea sa cu autenticitate, căldură și grijă. Acesta este modul nostru de a împărtăși lumii talentul și umorul său unic, inclusiv momentele care ne-au făcut pe noi și pe atât de mulți dintre voi să râdeți, în timp ce ne amintim de viața și opera extraordinare ale tatălui nostru. El continuă să ne inspire și să aducă bucurie oamenilor din întreaga lume”, au adăugat copiii săi.

Fiica lui Robin Williams spune că decizia poate părea „puțin ciudată”

Zelda Williams, fiica cea mare a actorului și comediantului premiat cu Oscar, a oferit mai multe explicații despre această decizie într-un mesaj pe care l-a publicat pe contul ei personal de Instagram.

Printre altele, ea a admis că pentru unii dintre fanii lui Williams ar putea fi tulburător să vadă contul său activ din nou.

„Credeți-mă, știu că este puțin ciudat”, a scris ea. „Transformarea acestui spațiu într-un loc în care oamenii pot găsi videoclipuri și fotografii autentice cu el este una dintre cele mai bune modalități pe care le-am găsit acum de a riposta împotriva abuzului generalizat al inteligenței artificiale asupra vocii și imaginii lui aici”.

Variety notează că decizia copiilor lui Williams vine în contextul în care instrumente AI au ajuns să fie folosite pentru producerea masivă și neautorizată de „deepfake”-uri având ca subiect celebrități, inclusiv unele care s-au stins din viață.

Zelda Williams, fotografiată în august 2009 alături de tatăl ei la premiera filmului „World’s Greatest Dad”, FOTO: Dee Cercone Collection / Everett / Profimedia Images

Copiii lui Robin Williams i-au dezactivat contul de Instagram după moartea sa

Robin Williams, unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați actori ai generației sale, a murit pe 11 august 2014. Ancheta oficială a stabilit că actorul și-a luat viața după ce a suferit timp de mai mulți ani de depresie.

Contul său de Instagram a fost inactiv de atunci.

Zelda Williams a criticat vehement și în trecut folosirea neautorizată a imaginii tatălui ei, cerându-le în octombrie celor care îi trimiteau videoclipuri generate de AI cu tatăl ei să „înceteze să-i facă asta lui și mie, tuturor, pur și simplu să se oprească definitiv”.

„Este o prostie, este o pierdere de timp și de energie și, credeți-mă, NU este ceea ce și-ar fi dorit el”, a scris ea la acea vreme într-un alt mesaj pe care l-a publicat pe Instagram.

„Să vezi cum moștenirile unor oameni reali sunt reduse la ‘cam arată și sună ca ei, deci e suficient’, doar ca alții să poată produce mizerii oribile pe TikTok în care îi fac ca pe marionete te înfurie”, a mai spus aceasta.