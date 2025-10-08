Fiica lui Robin Williams le cere fanilor să nu îi mai trimită imagini tulburătoare cu regretatul ei tată: „Nu mai credeți că o să înțeleg”

Zelda Williams, fiica pe care actorul Robin Williams a avut-o cu producătoarea de film Marsha Garces Williams, a apelat la rețelele de socializare pentru a le cere oamenilor să înceteze să-i mai trimită videoclipuri generate cu inteligență artificială (AI) în care apare regretatul ei tată, relatează revista Variety.

„Vă rog, încetați să-mi mai trimiteți videoclipuri AI cu tata”, a scris pe Instagram Zelda, la rândul său o actriță și regizoarea comediei romantice Lisa Frankenstein care a apărut în cinematografe anul trecut. „Nu mai credeți că vreau să le văd sau că o să înțeleg, nu vreau și n-o să înțeleg. Dacă doar încercați să mă trolați, am văzut lucruri mult mai rele, o să vă restricționez și merg mai departe. Dar, vă rog, dacă aveți un minim de decență, opriți-vă din a face asta cu el și cu mine, cu toată lumea chiar, punct. E prostesc, e o pierdere de timp și de energie, și credeți-mă, NU e ceea ce și-ar fi dorit el”, a mai spus ea.

„Să vezi cum moștenirile unor oameni reali sunt reduse la ‘cam arată și sună ca ei, deci e suficient’, doar ca alții să poată produce mizerii oribile pe TikTok în care îi fac ca pe marionete te înfurie”, a continuat ea. „Nu creați artă, faceți niște hotdogi scârboși, supra-procesați, din viețile oamenilor, din istoria artei și a muzicii, și apoi îi îndesați pe gâtul altora sperând că o să vă dea un like și un deget mare în sus. Scârbos”, a acuzat cineasta în vârstă de 36 de ani.

Zelda a încheiat: „Și, pentru NUMELE DOMNULUI, încetați să-i mai spuneți ‘viitorul’. AI doar reciclează prost și regurgitează trecutul ca să fie consumat din nou (…) și o faceți de la capătul cel mai din spate al lanțului, în timp ce cei din față râd și râd, consumă și consumă”.

Variety amintește că acest mesaj publicat de Zelda Williams pe Instagram nu e prima oară când ea critică reconstituirile cu AI ale regretatului ei tată. În 2023, când sindicatul SAG-AFTRA de la Hollywood a inclus reconstituirile AI ca „subiect obligatoriu de negociere” în timpul grevei care a paralizat Hollywood, Zelda a numit versiunile AI ale lui Robin Williams „tulburătoare la nivel personal”.

Zelda Williams în data de 5 august 2024, la premiera de la Los Angeles a filmului „Lisa Frankenstein” pe care l-a regizat, FOTO: Collin Xavier-Image Press Agency / Abaca Press / Profimedia Images

Zelda Williams a afirmat că oamenii fac de ani de zile înregistrări cu tatăl ei folosind AI

„Nu sunt o voce imparțială în lupta SAG împotriva AI”, a scris atunci Zelda pe Instagram. „Am văzut, de ANI DE ZILE, câți oameni vor să antreneze aceste modele ca să creeze sau recreeze actori care nu își pot da consimțământul, cum e tata. Nu e ceva teoretic, e foarte, foarte real”.

„Am auzit deja AI folosit ca să-i ‘reproducă vocea’, spunând orice vor oamenii, și, deși mi se pare profund tulburător, consecințele merg mult mai departe decât propriile mele sentimente,” a continuat ea.

„Actorii în viață merită șansa de a crea personaje prin propriile alegeri, de a da voce desenelor animate, de a-și investi EFORTUL și timpul UMAN în arta interpretării. Aceste reconstituiri sunt, în cel mai bun caz, o imitație slabă a unor oameni mai mari, dar, în cel mai rău caz, un monstru hidos în stil Frankenstein, încropit din cele mai rele părți ale acestei industrii, în loc să reprezinte ceea ce ar trebui ea să fie”, a deplâns ea.

Robin Williams, unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați actori ai generației sale, a murit pe 11 august 2014. Ancheta oficială a stabilit că actorul și-a luat viața după ce a suferit timp de mai mulți ani de depresie.