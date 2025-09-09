Sari direct la conținut
Copil de 10 ani legat cu lanțul de picior și încuiat în casă de tatăl lui, în județul Sibiu. Ce explicație a dat bărbatul polițiștilor

Abuz, copil. Foto cu caracter ilustrativ. Foto: Dreamstime

Un copil de 10 ani, din localitatea Scoreiu, judeţul Sibiu, a fost găsit de autorități legat cu lanţul de piciorul unei mese şi încuiat în casă de către tatăl său. Poliția a fost alertată de vecini, care au auzit strigătele copilului, transmite Turnul Sfatului.

Cazul a avut loc luni, 8 septembrie.

„La data de 08 septembrie a.c., în jurul orei 14:30, polițiștii sibieni au fost sesizați, prin apel 112, despre faptul că într-un imobil din localitatea Scoreiu un minor de 10 ani ar fi fost găsit legat și încuiat în casă. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Porumbacu de Jos s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un minor în vârstă de 10 ani, legat de picior cu un lanț prins de masă”, a anunțat marți IPJ Sibiu.

Potrivit presei locale, mama băiatului era de față când băiatul a fost legat cu lanțul de piciorul mesei și încuiat în casă, fiind și lovită de bărbat. Apelul la 112 a fost dat de o vecină care a auzit strigătele copilului.

Bărbatul și-a motivat gestul spunând că trebuia să meargă la cumpărături. El a fost reținut pentru 24 de ore.

„Din cercetările efectuate a rezultat faptul că tatăl minorului, un bărbat de 36 de ani, l-ar fi legat pe copil și l-ar fi încuiat în casă pentru a merge la cumpărături. În cauză, la aceeași dată, polițiștii au întocmit un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului, acesta fiind reținut pentru 24 de ore”, a transmis IPJ Sibiu.

Între timp, copilul de 10 ani, sora lui, în vârstă de 8 ani, precum și mama au fost preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Sibiu și plasați într-un centru destinat victimelor violenței domestice.

În acest caz, polițiști au întocmit un dosar de cercetare penală pentru rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate în mod ilegal.

