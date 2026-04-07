Copil plictisit în aeroport? Greșeala pe care o fac aproape toți părinții (și ce spun psihologii)

Orice părinte care a stat cu un copil într-un aeroport, așteptând o îmbarcare întârziată, recunoaște momentul în care lucrurile încep să se tensioneze: „Cât mai durează?”, „M-am plictisit”, „Vreau acasă”. Zgomot, aglomerație, lipsă de control. În astfel de situații, tentația e rapidă: scoți tableta încă de la primele semne de neliniște.

Specialiștii spun că nu e o soluție greșită în sine, dar momentul în care o folosești face diferența. Dacă o oferi prea devreme, riști să-ți consumi cea mai eficientă resursă înainte să ai cu adevărat nevoie de ea.

Aeroporturile sunt unul dintre cele mai dificile medii pentru un copil: zgomot constant, aglomerație, reguli greu de înțeles și, mai ales, timpi de așteptare imprevizibili. Pentru un adult, întârzierea e enervantă.

Pentru un copil, e de neînțeles. De aici apare problema reală: copilul nu are încă resursele neurologice pentru a gestiona așteptarea într-un mediu necunoscut și copleșitor. Psihologii citați de Parents.com spun că soluția nu este controlul comportamentului, ci modul în care părintele structurează experiența copilului: ce anticipează, ce explică și cum dozează stimulii. Diferența nu o face un copil „mai răbdător”, ci un adult care înțelege ce se întâmplă și intervine la timp.

Copiii nu pot aștepta ca adulții. Și nu e „obrăznicie”

Un copil nu înțelege timpul la fel ca un adult. Pentru el, „mai stăm puțin” nu înseamnă nimic concret. Iar gestionarea așteptării într-un mediu necunoscut și haotic îi e imposibilă. De aici apar comportamentele pe care părinții le etichetează rapid: agitație, refuz, plâns, „crize”. În realitate, sunt reacții de suprasolicitare.

