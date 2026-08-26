Copilăria publicată fără acord: unul din trei copii români le-a cerut părinților să șteargă postările. Peste o treime dintre postările părinților includ copiii

29% dintre copiii români le-au cerut părinților să elimine fotografii, videoclipuri sau alte materiale publicate despre ei, cel mai ridicat procent din comparația europeană prezentată de Comisia Europeană.



Un studiu publicat în martie 2026 arată că peste șapte din ultimele 20 de postări ale părinților includ cel puțin unul dintre copii.



Publicarea copiilor pe rețelele sociale a fost asociată cu intensificarea conflictelor în familie, în special în cazul conținutului distribuit pe TikTok și YouTube.

Aproape unul din trei copii români cu vârste între 9 și 16 ani le-a cerut părinților să elimine conținutul publicat despre el pe internet, potrivit datelor EU Kids Online, readuse în atenție în 2026 de Horizon Magazine, platforma de cercetare și inovare a Comisiei Europene.

Procentul de 29% înregistrat în România este cel mai ridicat din comparația prezentată, la polul opus aflându-se Lituania, unde numai 3% dintre copii au declarat că le-au cerut părinților să șteargă astfel de materiale. În majoritatea țărilor analizate, până la o treime dintre copii au spus că părinții au publicat ceva despre ei fără să le ceară mai întâi acordul.

Datele schimbă perspectiva asupra siguranței digitale. Discuția se concentrează, de regulă, asupra timpului petrecut de copii pe internet, asupra conținutului nepotrivit sau a persoanelor necunoscute cu care aceștia pot intra în contact. Cercetările arată însă că prima încălcare a intimității digitale poate apărea chiar în familie, atunci când părinții construiesc identitatea online a copilului înainte ca acesta să poată decide ce dorește să facă public.

Șapte din 20 de postări includ copilul

Amploarea fenomenului este evidențiată și de o cercetare publicată în 2026, realizată pe 470 de părinți care distribuie online conținut despre copiii lor. În medie, peste șapte dintre ultimele 20 de postări ale acestora includeau cel puțin unul dintre copii, iar părinții au distribuit conținut despre aceștia aproximativ de două ori pe săptămână.

Pentru adulți, fotografiile și videoclipurile pot reprezenta o modalitate de a păstra amintiri, de a împărtăși momente importante sau de a se conecta cu familia și prietenii. Pentru copil, însă, aceeași postare poate însemna pierderea controlului asupra propriei imagini, expunerea unui moment intim sau apariția unei identități digitale pe care nu și-a ales-o.

Studiul identifică o relație complexă între sharenting și dinamica familiei. Publicarea copiilor a fost asociată atât cu o apropiere mai mare percepută de părinți, cât și cu intensificarea conflictelor dintre părinți și copii, în special atunci când aceștia apăreau în conținut publicat pe TikTok sau YouTube.

Dreptul copilului de a spune „nu”

Perspectiva lui Isabelle Filliozat, una dintre cele mai importante autorități europene în parenting pozitiv, dezvoltare emoțională și abordarea informată de traumă, aduce în centrul acestei discuții respectul acordat copilului, ascultarea nevoilor sale și recunoașterea limitelor pe care acesta le exprimă.

„Copiii vor să facă ceea ce este bine. Vor să se comporte bine. Cu condiția să fie respectați, vor respecta la rândul lor”, afirmă Isabelle Filliozat.

Aplicat spațiului digital, acest principiu înseamnă ca părintele să nu trateze imaginea copilului ca pe un conținut asupra căruia decide singur. A-i cere acordul înainte de publicare, a-i explica unde va apărea fotografia, a-i respecta refuzul și a elimina materialul atunci când copilul nu se mai simte confortabil sunt gesturi prin care adultul îi transmite că vocea și limitele sale contează. În acest context, consimțământul digital devine o formă concretă de respect în relația părinte-copil, dar și una dintre primele lecții prin care copilul învață că are dreptul să își protejeze imaginea și viața privată.

Isabelle Filliozat va urca pentru prima dată în România pe scena ParentED Fest, în perioada 17-18 octombrie 2026, la Aula Magna a Universității Politehnica din București, unde va vorbi despre relația părinte-copil, dezvoltarea emoțională și provocările cu care se confruntă familiile într-o lume tot mai digitalizată.

Ediția din acest an a festivalului de parenting reunește 7 experți internaționali de referință în psihologia copilului și educației: Alfie Kohn, Erica Komisar – în premieră în România, Isabelle Filliozat – în premieră în România, Dr. Tina Payne Bryson, Dr. Dan Siegel – revine la cererea publicului, Caroline Welch și Jessica Joelle Alexander – revine pentru a doua oară la ParentED Fest.

Eveniment sustinut de: Strategic Partner: Lidl Romania / Lupilu, Healthcare Partner: Sanador, Empowerment Partner: Fundatia Kids Hero, Growth Partner: Raiffeisen Bank. Sustinut de: ThedaMar, Catena, Aqua Carpatica, Fundatia Bog’Art, Autoklass Audi Ploiesti, Activ Group Management, Covalact. Partener educational: English Kids Academy, APRICAS. Parteneri media: Mind Architect, Itsy Bitsy FM, Magic FM, Mommy Hai, Pagina de Psihologie, Parinti si Pitici, Psychologies, e-femeia, Sfatul Parintilor, SpotMedia. Partener cultural: Carturesti, Audiotribe. Parteneri editoriali: ZYX Books, Editura For You. Play Partners: Destiny Park, Kiddo Play Academy.

Parteneriat media