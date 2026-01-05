Copilul adolescent vrea să încerce suplimente pentru sală? La ce riscuri se expune

Cercetărorii atrag atenția că efectele combinate ale suplimentelor pentru sală nu sunt suficient studiate la adolescenți, mai ales în condiții de utilizare frecventă/Foto: Shutterstock

Deși sunt vândute fără prescripție și prezentate ca sprijin pentru performanță fizică, suplimentele pre-antrenament pot avea efecte neglijate asupra sănătății adolescenților – în special asupra somnului și stării emoționale. Cercetări noi arată că tinerii care iau suplimente pre-antrenament riscă să doarmă cinci ore sau mai puțin, ridicând noi întrebări despre modul în care stimulentele de antrenament pot afecta recuperarea, starea de spirit și performanța în ziua următoare.

Suplimentele „pre-antrenament” – produse care promit creșterea energiei, a forței și a concentrării î

nainte de antrenament – au devenit tot mai populare în rândul tinerilor care merg la sală sau practică sporturi. În spațiul mediatic și în social media, ele sunt adesea prezentate ca soluții inofensive pentru „a avea mai multă energie”, dar date din cercetări recente ridică semne de întrebare serioase privind siguranța lor pentru adolescenți. Un studiu publicat la finalul anului 2025 arată o asociere între consumul acestor suplimente și reducerea semnificativă a duratei somnului la adolescenți și tineri adulți, cu potențiale efecte secundare asupra sănătății mentale și fizice.

În contextul în care adolescenții au deja provocări naturale de somn datorate ritmurilor circadiene și programelor școlare, adăugarea stimulentelor puternice precum cofeina din pre-antrenament poate agrava problemele de odihnă și stare de bine, influențând anxietatea și dispoziția.

Cofeina, ingredientul-cheie: somn mai puțin, risc mai mare pentru sănătatea emoțională

Studiul menționat a analizat utilizarea suplimentelor pre-antrenament la adolescenți și tineri adulți și a corelat consumul acestora cu durata somnului. Cercetarea se concentrează pe băuturi și pudre „pre-antrenament”, definite ca suplimente alimentare cu mai multe ingrediente, utilizate înainte de antrenamente pentru creșterea energiei și a performanței.

Rezultatele arată că adolescenții care consumă aceste suplimente au de peste două ori risc să doarmă cinci ore sau mai puțin pe noapte, comparativ cu cei care nu le folosesc. Autorii studiului subliniază că ingredientul principal responsabil pentru aceste efecte este cofeina, prezentă în doze ridicate. Pragul este relevant medical, pentru că sub 6 ore de somn la această vârstă este asociat cu un risc crescut de:

tulburări emoționale – iritabilitate, episoade de anxietate sau atacuri de panică, scăderea toleranței la frustrare, apatie, agitație psihomotorie;

probleme de atenție – dificultăți de concentrare, scăderea atenției susținute, dificultăți de memorare;

manifestări cardiovasculare – palpitații, puls accelerat, creșterea tranzitorie a tensiunii arteriale;

simptome fizice generale – dureri de cap, tremor fin al mâinilor, greață sau disconfort gastric, deshidratare.

Analiza produselor incluse arată un conținut de cofeină cuprins între 91 și 387 mg per porție, cu o medie de aproximativ 254 mg – o cantitate comparabilă sau chiar mai mare decât cea dintr-o cafea foarte tare sau din unele băuturi energizante. Cercetarea nu afirmă o relație cauzală directă, dar evidențiază o asociere robustă între utilizarea regulată a pre-atrenamentelor și somnul insuficient, într-o etapă de viață în care necesarul fiziologic de somn este ridicat.

Ce mai conțin suplimentele pre-antrenamente și de ce contează combinația

Pe lângă cofeină, suplimentele analizate conțin un amestec de substanțe menite să susțină efortul fizic: aminoacizi cu lanț ramificat (BCAA), creatină, nitrați și îndulcitori. Fiecare ingredient are un rol funcțional în performanța sportivă, însă cercetătorii atrag atenția că efectele combinate nu sunt suficient studiate la adolescenți, mai ales în condiții de utilizare frecventă.

BCAA (leucină, izoleucină, valină) sunt adesea incluși pentru sprijinirea musculaturii, dar nu există dovezi clare că suplimentarea aduce beneficii suplimentare adolescenților sănătoși, cu alimentație echilibrată. Ca posibile efecte negative se numără dezechilibre metabolice (în cazul unui consum excesiv) și mascarea semnelor naturale de oboseală, ceea ce poate favoriza supra-antrenamentul.

Creatina este una dintre cele mai studiate substanțe în sportul de performanță la adulți, însă datele privind siguranța utilizării regulate la adolescenți sunt limitate, mai ales atunci când este combinată cu stimulanți. Consumul ei crește disponibilitatea energiei musculare pe termen scurt. Însă efectele adverse pot aduce retenție de apă, crampe musculare, disconfort gastrointestinal.

Nitrații, utilizați pentru îmbunătățirea fluxului sanguin și a anduranței, pot produce efecte precum amețeli sau dureri de cap, mai ales în context de efort intens.

Studiul subliniază că problema majoră nu este un ingredient izolat, ci suprapunerea acestora într-un produs consumat înainte de antrenament, uneori seara, într-o perioadă în care organismul ar trebui să se pregătească pentru odihnă.

Ce pot face părinții

Cercetătorii care au analizat studiul subliniază un aspect esențial: faptul că aceste produse sunt legale și ușor de cumpărat nu înseamnă că sunt adaptate adolescenților. Spre deosebire de medicamente, suplimentele alimentare nu sunt supuse acelorași teste riguroase de siguranță pe grupe de vârstă, iar etichetele nu reflectă întotdeauna riscurile asociate utilizării la minori.

Pentru părinți, datele studiului ridică întrebări legitime despre ce înseamnă „sigur” în contextul suplimentelor sportive și despre nevoia de a discuta explicit cu adolescenții despre somn, recuperare și limitele performanței fizice. Iată câteva direcții practice pentru părinți și adolescenți:

Vorbiți cu adolescenții despre ingrediente și efecte. Adolescenții trebuie să înțeleagă ce conțin suplimentele pe care le iau – în special cantitățile de cofeină și alți stimulenți – și cum pot influența somnul și starea de sănătate. Stabiliți împreună un program de somn. Igiena somnului – stabilirea unui program regulat, limitarea expunerii la ecrane seara și evitarea stimulentelor cu 12-14 ore înainte de culcare – poate reduce riscul somnului insuficient asociat cu suplimentele. Găsiți alternative sănătoase. Pentru tinerii interesați de performanță sportivă, sursele alimentare naturale de energie, hidratarea adecvată, hrana echilibrată și somnul de calitate sunt mult mai sigure și susțin dezvoltarea sănătoasă decât suplimentele puternic stimulate. Vorbiți deschis. În loc să demonizați complet suplimentele, discutați deschis cu adolescenții despre așteptări, riscuri și motivațiile din spatele dorinței de a le utiliza.

Produsele legale, precum suplimentele pre-antrenament, pot avea efecte asupra sănătății pe care mulți adolescenți și părinți nu le iau în calcul. Dovezile indică o asociere între consumul acestora și reducerea semnificativă a somnului, ceea ce poate contribui la anxietate și alte probleme emoționale. Discuțiile informate, evaluarea riscurilor și prioritizarea somnului și a nutriției naturale rămân chei pentru protejarea sănătății tinerilor.