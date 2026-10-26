„Copilul meu nu are talent la nimic!” Specialist în educație: ce contează, de fapt, pentru reușita lui în viață

Pian luni, înot miercuri, engleză joi, poate robotică în weekend. Dacă nu-i place tenisul, încercăm baschetul. Dacă nu pare să aibă ureche muzicală, poate are talent la desen. În spatele unui program plin de activități se află, de multe ori, teama părintelui că încă n-a descoperit acel „ceva” la care copilul lui este foarte bun.

Dar ce se întâmplă dacă cel mic nu câștigă concursuri, nu este primul din clasă, nu desenează spectaculos, nu cântă la un instrument și nu pare să aibă vreo aptitudine care să-i facă pe adulți să spună: „Asta este! Aici trebuie investit”? Înseamnă că are mai puține șanse să reușească?

Am discutat cu conf. univ. dr. Florentina Mogonea de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universității din Craiova despre această neliniște a părinților, precum și despre rolul profesorilor în observarea și încurajarea aptitudinilor copiilor, fără a pune presiune pe ei să exceleze.

Un copil poate să iubească fotbalul fără să fie cel mai bun din echipă. Poate să cânte cu plăcere, deși nu are o voce extraordinară, sau să deseneze ore întregi fără să câștige vreodată un concurs. Cât loc mai lăsăm însă acestor pasiuni atunci când suntem preocupați să descoperim un talent care să-i asigure copilului un avantaj în viitor? De aici am pornit discuția cu Florentina Mogonea.

„Aproape o modă”

– Trăim într-o societate în care părinții sunt încurajați să descopere cât mai devreme talentul copilului și să îl valorifice. De unde vine această preocupare și de ce ajunge uneori să se transforme într-o sursă de anxietate pentru părinți?

Conf. univ. dr. Florentina Mogonea: Preocuparea părinților de a descoperi cât mai devreme aptitudinile speciale sau talentele copiilor nu este specifică exclusiv societății contemporane, însă, în ultimii ani, pare să fi dobândit o vizibilitate tot mai mare, devenind aproape o „modă”.

Explicațiile sunt multiple și țin atât de schimbările din sistemul educațional, cât și de așteptările și valorile promovate de societate.

Un prim factor este competitivitatea, adesea încurajată în mediul școlar, care poate stimula dorința de a obține performanțe și de a excela într-un anumit domeniu. În acest context, identificarea timpurie a unei aptitudini speciale poate fi percepută de părinți ca un avantaj pentru dezvoltarea și parcursul educațional al copilului.

Un alt aspect important este creșterea ponderii activităților nonformale în educația copiilor. Participarea la astfel de activități nu mai are doar un rol recreativ, ci și unul formativ, oferind oportunități pentru descoperirea și dezvoltarea unor interese, aptitudini și competențe. În plus, societatea actuală pune un accent tot mai mare pe creativitate, autonomie, flexibilitate și capacitatea de adaptare rapidă, precum și pe abilitatea de a lua decizii. Dezvoltarea acestor competențe transversale presupune experiențe și contexte de învățare diverse, care depășesc adesea cadrul formal al școlii.

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