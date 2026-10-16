Copilul nu mai are febră, dar încă este slăbit. Cum îl ajuți să se refacă după boală și când poate reveni la grădiniță sau la școală

Febra a trecut, copilul a început să se joace din nou și, după câteva zile în care ai stat cu ochii pe termometru, ai putea crede că lucrurile revin la normal.

Numai că dimineața se trezește greu, la micul dejun abia gustă din mâncare, iar după o jumătate de oră de joacă spune că este obosit. Te întrebi dacă să-l mai ții acasă ori să-l trimiți deja la grădiniță ori la școală, dacă ar trebui să-i dai ceva pentru întărirea imunității sau dacă este suficient să-l lași să-și reia programul obișnuit.

Recuperarea copilului după boală nu se încheie neapărat în ziua în care dispare febra. După o infecție respiratorie, gripă sau gastroenterită, organismul poate avea nevoie de timp pentru a-și recăpăta energia, iar apetitul și somnul nu revin întotdeauna imediat la normal.

În plus, trebuie să decizi când poate merge din nou la grădiniță sau la școală, fără ca programul să fie prea solicitant pentru el și fără să existe riscul de transmitere a infecției.

Ce este firesc în perioada de convalescență, ce alimente îl pot ajuta, câtă odihnă îi trebuie și care sunt semnele că recuperarea nu decurge așa cum ar trebui? Recomandările pediatrilor și ghidurile medicale oferă câteva repere practice, dar deciziile trebuie adaptate vârstei copilului, bolii prin care a trecut și stării sale generale.

De ce este copilul încă obosit deși nu mai are febră?

Dacă ai avut vreodată gripă, probabil îți amintești că dispariția febrei nu a însemnat și revenirea imediată la energia de dinainte. Același lucru se poate întâmpla și în cazul copiilor, chiar dacă ei par uneori să-și revină spectaculos de repede. În timpul unei infecții, organismul consumă resurse pentru a lupta împotriva bolii. Febra, somnul întrerupt, apetitul redus și zilele petrecute mai mult în pat pot contribui la senzația de slăbiciune. După ameliorarea simptomelor, copilul poate fi suficient de bine pentru a se juca acasă, dar poate obosi repede dacă încearcă să reia toate activitățile dinainte.

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