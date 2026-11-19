Copilul se așază la birou hotărât să-și facă temele, dar după două minute se ridică să bea apă. Rezolvă un exercițiu, se ridică din nou. Are o energie debordantă și trece rapid de la o activitate la alta. La școală, învățătoarea spune că e în permanență agitat. Aceste situații sunt familiare multor părinți, care ajung să se întrebe dacă au un copil pur și simplu energic sau neatent ori dacă manifestările observate ar putea indica ADHD. Psiholoaga Renata Lupuț, de la Centrul Psiho-Logo-Med, explică pentru Totul Despre Mame când este recomandată o evaluare pt ADHD, la ce vârstă poate fi făcută și ce presupune.

ADHD (tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate) este o tulburare de neurodezvoltare care poate afecta capacitatea copilului de a-și menține atenția, de a-și organiza activitățile și de a-și controla impulsurile. Nu este o problemă de disciplină și nici o consecință a faptului că părinții nu știu să-i pună limite.



De multe ori, părinții suspectează această problemă atunci când copilul e foarte energic. În realitate, hiperactivitatea poate să nu aibă nicio legătură cu această tulburare. Mai mult, diagnosticul poate fi pus inclusiv copiilor foarte liniștiți.



„Uneori, copilul cu ADHD este cel care stă cuminte în bancă, privește pe fereastră, pierde explicațiile profesorului și pare că este permanent cu gândurile în altă parte”, explică psihologul.



Acest copil poate să nu deranjeze orele și să nu aibă probleme disciplinare, dar să întâmpine dificultăți în urmărirea instrucțiunilor, organizarea materialelor școlare sau finalizarea temelor. De aceea, absența agitației vizibile nu exclude ADHD, la fel cum prezența ei nu confirmă diagnosticul.

Când e necesară o evaluare pentru ADHD

Psiholoaga Renata Lupuț enumeră câteva comportamente pe care părinții ar trebui să le urmărească, mai ales atunci când acestea se repetă și încep să afecteze activitățile zilnice ale copilului:

Începe activități, dar nu reușește să le termine. De exemplu, se așază să-și facă temele, dar după câteva exerciții se ridică, începe altceva și pierde din vedere ce avea de făcut.

De exemplu, se așază să-și facă temele, dar după câteva exerciții se ridică, începe altceva și pierde din vedere ce avea de făcut. Uită instrucțiunile la scurt timp după ce le-a primit. Confirmă că a înțeles o cerință simplă, dar după câteva secunde întreabă din nou ce trebuie să facă.

Confirmă că a înțeles o cerință simplă, dar după câteva secunde întreabă din nou ce trebuie să facă. Își pierde ușor concentrarea. Se lasă distras de lucrurile din jur, chiar și atunci când își dorește să ducă o activitate la bun sfârșit.

Se lasă distras de lucrurile din jur, chiar și atunci când își dorește să ducă o activitate la bun sfârșit. Îi întrerupe frecvent pe ceilalți. Intervine în conversații sau răspunde înainte ca interlocutorul să termine întrebarea.

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