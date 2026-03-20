„Copilul sedentar de azi e adultul fără energie de mâine”. Avertismentul și soluțiile unei sportive

Copiii de astăzi cresc într-o lume în care mișcarea nu mai face parte din viața lor în mod natural. Timpul petrecut în fața ecranelor a înlocuit joaca în aer liber, iar sportul a ajuns, de multe ori, o activitate „programată”, înghesuită în programul de extracurriculare. Când devin adolescenți, mulți tineri devin frustrați de faptul că nu arată ca diverși influenceri din social media și cad în capcana comportamentelor riscante- de la preocuparea excesivă pentru masa musculară, până la diete dezechilibrate.

În acest context, rolul părinților este unul esențial: nu doar să încurajeze mișcarea pentru sănătate, ci și să-și ajute copiii să își construiască o relație sănătoasă cu propriul trup, bazată pe echilibru și bucuria de a se mișca, nu pe comparații sau presiuni din exterior.

Am stat de vorbă despre toate aceste aspecte cu Anca Bucur (38 de ani), antrenor de fitness și cycling, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul sportiv, și mamă a doi copii. Copilăria ei a fost marcată de sport: a făcut de mică balet, în orașul natal Târgu-Mureș, iar apoi gimnastică aerobică la Colegiul Național de Sport din Deva. A urmat un drum de performanță sportivă, construit prin disciplină și consecvență, a participat la competiții internaționale, a făcut parte din Lotul Național de Senioare, iar din 2005 și-a început cariera de antrenoare.

Privind la copiii și adolescenții de azi și relația pe care o au ei cu sportul, Anca Bucur trage un semnal de alarmă: ecranele fură tot timpul liber al copiilor, iar faptul că ei nu-și mai fac timp de sport îi poate costa sănătatea.

