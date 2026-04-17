Copilul uită frecvent lucruri la școală? Să-i spui că e „uituc” ori „cu capul în nori” nu e o soluție. Ce ajută, de fapt

Sunt seri în care îți ajuți copilul să se pregătească pentru urmatoarea zi de școală și realizezi că lipsește ceva. Iar situația se tot repetă. Azi uită la școală un caiet, mâine penarul, poimâine hainele pentru sport. Situația devine frustrantă. „De ce nu e atent? De ce nu învață odată că trebuie să-și aducă acasă toate lucrurile?”, te întrebi.

Uitarea este, în ochii adultului, dovada unei lipse de responsabilitate, a unei neatenții cronice sau, mai grav, a unei forme de nepăsare. În realitate, lucrurile sunt mult mai nuanțate, iar ceea ce pare o problemă de voință este, de cele mai multe ori, o combinație între dezvoltare neurologică, context emoțional și lipsa unor mecanisme de organizare învățate.

Modul în care părintele reacționează în fața acestor situații are are un impact direct asupra felului în care copilul începe să se perceapă pe sine.

Replica aparent inofensivă care îi poate construi o identitate greșită

Psihologul francez Fanny Guedj, citat de parents.fr, atrage atenția asupra unei replici pe care mulți părinți o folosesc din reflex, fără să conștientizeze impactul ei: „Ești un uituc” (sau „cu capul în nori”).

Din perspectiva adultului, aceasta este o simplă constatare sau o formă de corecție, însă, din perspectiva copilului, ea funcționează ca o etichetă și atât. Remediul, spune specialista, este să orientăm copilul spre găsirea unor soluții care să încurajeze autonomia, fără a-l judeca.

