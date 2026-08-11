Coreea de Nord acuză Japonia că se înarmează pentru o „reinvazie”

Coreea de Nord a denunțat marți cel mai recent document de strategie al Japoniei privind apărarea sa, calificându-l drept o încercare de a justifica dezvoltarea militară a țării și descriind-o drept baza legală pentru „funcționarea mașinăriei de război” și pentru o „reinvazie”, relatează agențiile Reuters și Yonhap.

Acuzațiile au fost formulate într-un articol publicat concomitent de KCNA, agenția de presă a statului nord-coreean, și în „Rodong Sinmun”, cel mai citit ziar din Coreea de Nord. Articolele au fost semnate de Kang Won-chol, un analist nord-coreean în domeniul securității internaționale.

Articolul afirmă că noul document privind apărarea Japoniei a fost publicat într-un moment în care țara insulară „se îndreaptă cu capul înainte spre militarizare, cuprinsă de ambiția unei reinvazii”.

Japonia a ocupat Peninsula Coreeană între 1910 și 1945, iar Phenianul prezintă frecvent Japonia imperială ca pe un agresor istoric.

Noul articol publicat de presa de stat nord-coreeană susține că Japonia a descris „nefondat” Coreea de Nord drept o „amenințare gravă și iminentă” în documentul de strategie, pentru a-și justifica dezvoltarea militară „nesăbuită”.

„Nu este nimic altceva decât un act de a transforma negrul în alb faptul că Japonia a stipulat în document «amenințarea» reprezentată de țările vecine, deși a accelerat consolidarea alianței cu SUA și cu aliații acestora, după ce a stabilit drept «politică de stat» negarea crimelor sale din trecut și realizarea ambiției de a deveni o putere militară”, notează articolul.

Japonia, atacată furibund în presa de stat nord-coreeană

Articolul amintește de asemenea de apelul lui Shinjiro Koizumi, ministrul japonez al apărării, pentru consolidarea capacităților militare ale țării, făcut după publicarea documentului.

„Acest lucru arată în mod clar cât de disperat încearcă el să împingă Japonia pe un drum extrem de periculos, în avangarda procesului de militarizare”, scrie articolul din presa de stat de la Phenian.

Ulterior, articolul a încercat să justifice înarmarea proprie a Coreei de Nord, susținând că întărirea capacităților sale militare este necesară pentru a descuraja „intențiile ostile ale altor țări”.

Japonia a publicat marțea trecută primul său document de strategie privind apărarea sub actualul guvern condus de Sanae Takaichi.

Documentul pledează pentru modernizarea militară, inclusiv prin integrarea unor tehnologii de ultimă generație precum dronele și inteligența artificială, precum și pentru o cooperare mai strânsă cu aliații în vederea abordării preocupărilor tot mai mari privind securitatea în regiune.

Reacție din partea Coreei de Sud

Un oficial din cadrul Ministerului Unificării din Coreea de Sud a reacționat la acuzațiile formulate în presa de stat de la Phenian, afirmând că acestea „nu sunt în sine neobișnuite”.

Însă, potrivit acestuia, la Seul nu a trecut neobservată intensificarea acestui tip de critică în ultimele zile, inclusiv condamnarea tot mai vehementă de către Phenian a cooperării trilaterale dintre Coreea de Sud, Statele Unite și Japonia.

„Considerăm că este o încercare a Phenianului de a-și justifica programul de arme nucleare și de a se alinia cu China și Rusia”, a declarat oficialul respectiv. Din partea Japoniei nu a existat deocamdată o reacție oficială.