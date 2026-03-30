Coreea de Sud a ajuns să importe naftă rusească și cântărește restricții pentru șoferi din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Ministerul Industriei din Coreea de Sud a confirmat importul a 27.000 de tone de naftă rusească, recepționate luni, în condițiile în care războiul din Orientul Mijlociu provoacă perturbări majore a aprovizionării cu energie în unele dintre cele mai mari economii din Asia, relatează Reuters.

Ministerul a confirmat livrarea după ce informații în acest sens au apărut inițial în presa sud-coreeană, care a scris că este pentru prima oară când țara importă naftă rusească de la începutul războiului din Orientul Mijlociu la finalul lunii februarie.

Ministerul Industriei nu a dorit să precizeze unde va ajunge transportul sau dacă acesta este destinat unei singure companii sud-coreene ori mai multora. În schimb, a declarat că depune eforturi, împreună cu Ministerul de Externe, pentru a asigura aprovizionări suplimentare cu naftă rusească.

Nafta este un produs petrolier rafinat, utilizat de regulă ca materie primă pentru producătorii din industria petrochimică și reprezintă un ingredient-cheie în fabricarea materialelor plastice. Ministerul a mai precizat într-un comunicat că, deși companiile sud-coreene încearcă să obțină de asemenea țiței rusesc, eforturile în acest sens nu au dat roade până acum.

Ahn Do-geol, unul dintre deputații partidului de guvernământ care a participat la o reuniune cu oficiali guvernamentali și legiuitori privind impactul economic al crizei din Orientul Mijlociu, le-a declarat jurnaliștilor că o altă problemă este deficitul de rășină sintetică utilizată pentru producerea articolelor din plastic și a adezivilor, iar Ministerul Industriei analizează măsuri precum limitarea exporturilor pentru a asigura stocuri suficiente.

Guvernul sud-coreean elaborează măsuri pentru a acorda prioritate unor sectoare-cheie precum sănătatea – unde materialele plastice sunt utilizate într-o varietate largă de moduri, inclusiv în timpul procedurilor medicale – sau bunurilor de strictă necesitate, în cazul în care războiul va continua, și ia în calcul eliberări din rezervele interne de petrol sau extinderea ofertei de produse petrochimice.

Coreea de Sud nu a mai impus restricții pentru șoferi din 1991 încoace

Coreea de Sud ia în considerare extinderea restricțiilor de circulație auto și la populația generală, în cazul în care prețurile globale ale petrolului vor continua să crească, au declarat oficiali de rang înalt, în contextul în care autoritățile încearcă să limiteze cererea de energie pe fondul presiunilor asupra aprovizionării generate de războiul din Orientul Mijlociu.

Ministrul de finanțe Koo Yun-cheol a declarat duminică faptul că guvernul ar putea extinde restricțiile privind utilizarea autoturismelor, în vigoare deocamdată doar pentru instituțiile publice, dacă prețul țițeiului va ajunge la aproximativ 120–130 de dolari pe baril, de la intervalul actual de 100–110 dolari.

Dacă va fi extinsă la întreaga populație, această politică ar marca prima restricționare la nivel național a circulației auto de la Războiul din Golf din 1991, când guvernul a impus un sistem de rotație a vehiculelor pe o perioadă de 10 zile, pentru a economisi carburanți.

„Dacă situația din Orientul Mijlociu se înrăutățește, nivelul de alertă privind criza ar trebui ridicat la stadiul de «avertizare», iar în acel moment va fi necesar să reducem consumul”, a declarat Koo într-o emisiune TV, referindu-se la trecerea la al treilea nivel ca gravitate din sistemul în patru trepte de alertă privind securitatea resurselor al țării.

Țara asiatică a impus restricții pentru mașinile de serviciu ale bugetarilor

Koo a adăugat că guvernul ar putea lua în calcul și reduceri suplimentare ale taxelor pe combustibil pentru a reduce povara asupra gospodăriilor.

Ministerul de Finanțe a precizat într-un comunicat separat publicat luni că impunerea unor restricții obligatorii de circulație pentru sectorul privat nu a fost încă decisă, adăugând că autoritățile vor evalua condițiile de aprovizionare cu energie și factorii economici mai largi înainte de a lua orice măsură.

Coreea de Sud importă aproximativ 70% din țițeiul său din Orientul Mijlociu, ceea ce face ca țara să fie extrem de expusă la perturbări ale aprovizionării și la fluctuații bruște de preț generate de tensiunile din regiune.

Săptămâna trecută, guvernul a impus un sistem obligatoriu de rotație a vehiculelor pe cinci zile pentru sectorul public, restricționând utilizarea acestora în funcție de numerele de înmatriculare.

Ministrul Energiei Kim Sung-whan a declarat joia trecută că autoritățile analizează măsuri mai stricte de gestionare a cererii în cazul în care nivelul de alertă va crește în continuare, inclusiv extinderea aplicării restricțiilor de circulație, în timp ce încurajează participarea voluntară a companiilor și a sectorului financiar.

Mari conglomerate precum Samsung Electronics și SK Group s-au alăturat acestui efort, îndemnând angajații să reducă utilizarea autoturismelor personale și să adopte măsuri de economisire a combustibilului.

Parlamentari și politicieni de rang înalt au recurs, de asemenea, la rețelele sociale, unde au publicat mesaje despre utilizarea transportului public și a bicicletelor pentru a da un exemplu și au făcut apel la populație să se alăture eforturilor de economisire a energiei.