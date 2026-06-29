Coreea de Sud a anunțat un mega-plan de 576.000.000.000 de dolari în domeniul unde este deja lider mondial: „Trebuie să asigurăm o capacitate de producție copleșitoare”

Coreea de Sud a lansat luni o serie de mega-proiecte de anvergură în domeniul cipurilor și al inteligenței artificiale, președintele Lee Jae Myung angajându-se să consolideze poziția de lider incontestabil al industriei prin investiții în valoare de peste 576 de miliarde de dolari pe parcursul mai multor ani, transmite Reuters.

Anunțul marchează cea mai îndrăzneață inițiativă a lui Lee de până acum de a alinia ambițiile Coreei de Sud în domeniul IA și al cipurilor cu angajamentul său de a reduce disparitățile regionale și de a revigora economiile din afara zonei metropolitane a Seulului.

Lee a fost însoțit de liderii Samsung Electronics și SK Hynix, cei mai mari doi producători de cipuri de din lume, cu ocazia anunțului televizat.

„Trebuie să ne asigurăm elementele esențiale”

„Trebuie să ne asigurăm elementele esențiale ale IA mai repede decât orice altă țară”, a declarat președintele.

„Semiconductorii, inteligența artificială fizică și centrele de date pentru IA reprezintă cele trei axe ale marelui nostru salt înainte”, a adăugat el.

Samsung și SK Hynix vor investi 800 de trilioane de won (517,87 miliarde de dolari) împreună cu furnizorii pentru a construi câte două noi fabrici de cipuri fiecare în regiunea de sud-vest a Coreei de Sud, a precizat el.

Lee a precizat că orașul Gwangju din sud-vestul țării și provincia Jeolla de Sud vor investi, de asemenea, între 5 și 20 de trilioane de won în aceste proiecte, iar alte 81 de trilioane de won sunt preconizate pentru un cluster de ambalare a cipurilor în zona Chungcheong, lângă Seul.

Lee a afirmat că regiunea de sud-vest va găzdui clustere majore de producție de cipuri, valorificând resursele energetice abundente și insuficient utilizate.

„Pentru a face față cererii în creștere rapidă de semiconductori, trebuie să finalizăm cât mai repede centrele de producție aflate în prezent în construcție”, a afirmat el.

„În același timp, trebuie să asigurăm din timp o capacitate de producție copleșitoare prin noi investiții la scară largă, inclusiv în regiunea sud-vestică. Locurile de producție existente, concentrate în jurul orașelor Yongin și Pyeongtaek, și-au atins deja limitele”, a declarat președintele sud-coreean.

Au participat, de asemenea, reprezentanți ai altor companii, printre care LG Electronics, HD Hyundai Robotics, Korea Electric Power Corp și Korea Water Resources Corp, a precizat biroul lui Lee.

Efort pentru producția de cipuri specializate

Cipurile de memorie cu lățime mare de bandă (HBM) produse de Samsung Electronics și SK Hynix au devenit esențiale în cursa globală pentru construirea de sisteme avansate de inteligență artificială (IA).

Ambele companii operează deja facilități majore de semiconductori în zona metropolitană a Seulului și în împrejurimile acesteia.

Ministrul sud-coreean al industriei, Kim Jung-kwan, a declarat în cadrul evenimentului că țara își va dubla producția de memorie dinamică cu acces aleatoriu (DRAM) în termen de cinci ani, prin accelerarea construcției de fabrici în zona metropolitană a Seulului până la mijlocul anilor 2030.

DRAM este un tip de memorie utilizată pentru alimentarea dispozitivelor electronice, precum laptopurile și smartphone-urile, iar HBM este produsă prin suprapunerea mai multor straturi de DRAM.