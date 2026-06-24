Coreea de Sud a reținut un soldat nord-coreean lângă graniță

Granita dintre Coreea de Sud si cea de Nord, Foto: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Un soldat nord-coreean a fost reținut de autoritățile sud-coreene după ce a trecut granița la începutul săptămânii, într-un incident care pare a fi o dezertare, a relatat miercuri agenția de presă sud-coreeană Yonhap, preluată de Reuters.

„Armata a reținut marți seara un soldat nord-coreean pe frontul central, iar autoritățile competente investighează în prezent detaliile”, a transmis Statul Major Interarme din Seul (JCS) într-un comunicat de presă.

Zeci de mii de nord-coreeni au fugit în Coreea de Sud de când peninsula a fost divizată de război în anii 1950.

Dezertările directe peste granița intercoreeană, puternic supravegheată și minată, sunt un eveniment rar.

Majoritatea refugiaților nord-coreeni care ajung în Coreea de Sud trec prin China, apoi prin una sau mai multe țări terțe, precum Laos, Thailanda sau Mongolia.

Nord-coreenii care reușesc să fugă în Coreea de Sud sunt, de obicei, reținuți de serviciile secrete din Seul timp de câteva săptămâni.

Conform datelor Ministerului Unificării, peste 34.000 de nord-coreeni au fugit pentru a ajunge în Sud.

În 2024, 236 de nord-coreeni au ajuns în Coreea de Sud, femeile reprezentând 88% din total.

Phenianul folosește termeni violenți, precum „paraziți umani”, pentru a-i descrie pe cetățenii care fug.