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Corespondență de la Ankara: O mențiune care poate lipsi, pentru prima dată, din declarația comună a liderilor NATO / Ce întâlniri a avut Nicuşor Dan la Summitul alianței și care este ambiția României

Laurențiu Ungureanu
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Liderii NATO reuniți în capitala Turciei pregătesc miercuri declaraţia comună a summitului, în care Rusia poate fi menţionată drept principala ameninţare pe termen lung, iar sprijinul pentru Ucraina va fi reafirmat ca parte a securităţii transatlantice.

  • Declaraţia comună a liderilor NATO va cuprinde, în acest an, patru teme majore, au explicat pentru HotNews surse diplomatice. Detalii, în articol.
  • Declaraţia finală a Summitului NATO este documentul adoptat prin consens de toate statele aliate şi consemnează principalele decizii şi obiective stabilite la reuniune. Este pentru prima dată când, în declaraţia comună, ar putea să nu existe o mențiune făcută în toate declarațiile adoptate de statele membre la finalul fiecărui summit.
  • Aceleași surse au dezvăluit pentru HotNews că diplomaţii români lucrează pentru ca ţara noastră să fie luată în calcul pentru un rol esențial legat de următorul summit NATO – să fie gazda următoarei reuniuni.

În cea de a doua zi a Summit-ului NATO, președintele Nicușor Dan a avut mai multe întâlniri bilaterale înainte de debutul Consiliului Nord-Atlantic de la Ankara.