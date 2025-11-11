Corespondență din Lisabona de la „Jocurile Olimpice” ale tehnologiei: Cum arată un „oraș al inovației” unde primarul tocmai a fost reales detașat și ce a spus Khaby Lame, cel mai urmărit user din lume pe TikTok

„Datorită agilității și proximității față de cetățeni, orașele sunt mai potrivite pentru a rezolva problemele cotidiene, chiar și în domenii care, în mod tradițional, țin de competența guvernelor centrale”, crede Carlos Moedas, primarul Lisabonei, oraș care găzduiește una dintre cele mai importante conferințe de tehnologie din lume.

Peste 70.000 de persoane, dintre care aproape 900 de vorbitori, participă vreme de patru zile la cea de-a 18-a ediție a Web Summit, care pentru câteva zile a transformat Lisabona într-o cetate a ideilor globale.

HotNews relatează de la ediția din acest an, unde vin câteva nume sonore ale industriei tech, media, șefii unora dintre cele mai mari companii din lume sau celebrități din lumea filmului, muzicii sau sportului.

Web Summit. FOTO: Natallia Pershaj / Alamy / Profimedia

Lisabona este un oraș al badgeurilor colorate, începând de la aeroport, acolo unde participanții la Websummit 2025 sunt întâmpinați pentru acreditare într-un cort uriaș, continuând prin metrou sau pe străzi acolo unde poți zări ușor numele și prenumele fiecăruia, dar și calitatea în care este prezent aici. Așa că poți da ușor peste câte un „speaker”, „participant”, „media” sau chiar „investitor”.

Dar nu este totul doar sclipici.

Lisabona are un primar, Carlos Moedas, 55 de ani, care a absolvit Institutul Superior Tehnic (Lisabona), cu diploma de inginer civil, și are, de asemenea, un master în administrarea afacerilor de la Harvard Business School (SUA).

Capitala Portugaliei are aproape 600.000 de locuitori, dar zona metropolitană atinge aproape 3 milioane de oameni.

„Capitala Europeană a Inovării”

„Încă din prima zi în care am preluat funcția, mi-am stabilit un obiectiv foarte ambițios: să devenim Capitala Europeană a Inovării. Lisabona avea un ecosistem foarte puternic de start-up-uri mici, dar nu dispunea de instrumentele necesare pentru a ajuta aceste companii să se dezvolte. Știm că Europa se confrunta cu o problemă similară”, a explicat primarul Moedas.

Primarul din Lisabona, Carlos Moedas. FOTO: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Ales în 2021, el a fost reales acum mai puțin de o lună, cu o diferență importantă, luând 42% dintre voturi.

Web Summit-ul de la Lisabona a apărut cu mult înainte ca actualul primar să fie ales, dar el a dus mai departe moștenirea instituțională. La acest eveniment au vorbit de-a lungul timpului omul de știință Stephen Hawking, Elon Musk, fostul vicepreședinte american Al Gore, solistul trupei U2 – Bono sau fostul secretar de stat al ONU, portughezul Antonio Guterres.

Web Summit-ul de la Lisabona este cel mai important eveniment dintr-o serie care mai au loc la Rio, în Brazilia, în Qatar, în Vancouver, în Canada, și în Asia, în Hong Kong. Înființat în 2009 de un om de afaceri irlandez – Paddy Cosgrave – summit-ul s-a mutat din 2016 în capitala portugheză.

Evenimentul este supranumit Jocurile Olimpice ale tehnologiei nu doar datorită numărului mare de participanți și conferințe, ci și pentru că festivitatea de inaugurare care are loc la MEP, o arenă cu 20.000 de locuri, presupune și o defilare a steagurilor participante, 100 la număr.

Web Summit, la Lisabona. FOTO: Bruno de Carvalho / Zuma Press / Profimedia

O problemă neașteptată: nu mai erau tronsoane pentru avioanele private

Unii dintre ultimii par să fi avut ceva neplăceri în a ajunge la eveniment, pentru că din cauza numărului mare de avioane și pasageri care aterizează în aceste zile pe aeroportul din Lisabona, unele zboruri au fost nevoite să aterizeze pe alte aeroporturi.

Spre exemplu, în orașul spaniol Badajoz, aflat la două ore distanță de capitala portugheză.

„Vă informăm că în prezent există o penurie de sloturi pentru avioane private în timpul Web Summit la Aeroportul din Lisabona (LIS) și la aeroporturile mai mici din împrejurimi. Aeroportul din Lisabona întâmpină dificultăți în gestionarea volumului de trafic”, au transmis zilele trecute organizatorii Summitului într-un mesaj transmis participanților.

Cazările

Datorită numărului mare de participanți, capitala lusitană era la începutul săptămânii un oraș rezervat aproape în întregime. Pe platforma de cazări Booking, era indicat un indice de ocupare de 91%, dar, chiar și așa, cine s-a gândit în ultima secundă să mai vină la Lisabona mai găsea unde să se cazeze într-un hotel, chiar destul de central.

Surprinzător, prețurile nu era chiar „nesimțite”, de la 200 și ceva de euro pe noapte în sus, adică minimum 1.000 de lei/noapte. Comparabil cu Londra și Parisul într-o zi obișnuită. O alternativă este și Airbnb-ul, cu prețuri de la 500 de lei/noapte, dar nici aici oferta nu mai era chiar foarte mare.

Pasteis de nata – bomba glicemică

Cele 19 grade de afară dau senzația de vară, unii sunt chiar în tricou și pantaloni scurți, iar zona central-istorică a orașului – Baixa e plină de turiști sau de participanți la summit în căutare de suveniruri ca în orice mare oraș care se respectă, ceea ce te face să te întrebi din nou dacă Bucureștiul chiar e așa ceva.

Aproape peste tot atârnate se află tricourile cu Cristiano Ronaldo – CR7, superstarul crescut de László Bölöni la Sporting, alături de la cele ale Benficăi.

Dar mai numeroase decât magazinele de suveniri sunt patiseriile pline cu pasteis de nata (care au ajuns și la București și sunt aproape la fel de bune ca aici) – aceste delicioase mini-tarte cu cremă de ouă, presărate cu scorțișoară.

Drogurile – soluția complicată

Centrul orașului are și alte posibilități de călătorie. Călătorie – ”trip” – la propriu, de această dată. Odată intrat pe principala stradă de restaurante, trei indivizi apar unul după altul cu aceeași ofertă rostită repede și complice: „Marijuana?”.

Câțiva pași mai încolo, oferta se diversifică și devine mai „tare”: ”Marijuana, cocaină, hash”. Într-o plimbare de seară de circa 30 de minute, poți număra vreo 20 de oferte. Nu știi dacă acești oameni chiar vând droguri sau batoane de plastilină sau altceva, pentru că nimeni nu se oprește să cumpere.

În 2001, Portugalia a inițiat o schimbare fără precedent în politica sa antidrog, care a atras atenția întregii lumi. Țara a dezincriminat drogurile, devenind prima din Europa care a structurat o abordare diferită: în loc să pedepsească consumatorii, Portugalia. Sigur, posesia unor cantități mari a rămas ilegală.

Unele efecte au fost rapide: până în 2018, numărul dependenților de heroină din Portugalia a scăzut de la 100.000 la 25.000. Dar sistemul nu e liniar, are nevoie de mentenanță permanentă. Rata supradozelor se află acum la cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani și s-a dublat în Lisabona din 2019, conform unor date din 2023.

Sharapova și cel mai urmărit om de pe TikTok pe scena Web Summit

Tehnologia, conceptele AI și „afacereza” se aud peste tot. „Afacereza” i-a dat bătăi de cap luni, în seara de deschidere, celui mai urmărit user de pe Tik Tok, Khaby Lame, influencerul senegalezo-italian care a primit luni seară mai multe aplauze decât fostul număr 1 mondial în tenisul feminin, Maria Sharapova. Sharapova a vorbit despre sport și AI.

„Cred că puțini dintre cei care mă urmăresc m-au auzit vorbind vreodată”, spune pe scenă Lame, care în video-urile sale care fac milioane de vizualizări nu vorbește.

Influencerul Khaby Lame. FOTO: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Cum reușește însă să aibă succes, nu vă rămâne decât să-l urmăriți alături de ceilalți 161 de milioane de oameni.

Speed dating cu nume importante din zona de business, media, tehnologie sau sport

De ce la Lisabona e un uriaș „speed dating”? Pentru că Web Summit este un o cursă contra-cronometru, cu prezentări și discursuri condensate, țin doar 20 sau 25 de minute, nu e timp de întrebării, evenimentele se suprapun pe diversele scene, așa că organizarea e cheia: cel din fața ta se schimbă rapid, ca la un speed dating.

Dar Sharapova și Lame au fost doar începutul. Pe scena Web Summit 2025 vor mai urca în următoarele trei zile Alex Schultz – Chief Marketing Officer, A.G. Sulzberger, Brad Smith – președinte Microsoft, Keily Blair – CEO al companiei OnlyFans, lideri din partea Visa, Adidas, Philips, Pinterest, Deepl, președintele UBER – Andrew Macdonald, Jessica Sibley – Director general al publicației TIME, șefi ai unor redacții sau companii media precum Axios, National Geographic, Newsweek, NPR, The Independent, Slate, Economist, Wired, Süddeutsche Zeitung, The Athletic, Deutsche Welle, Kyiv Post, Der Spiegel, Le Monde, The Guardian.

Acestora li se alătură actori precum Scott Eastwood (The Suicide Squad, Fast and Furious), Cliff Curtis (Avatar), sportivi precum Tim Krul – fotbalist, fostul portar al lui Ajax și Necastle, dar și al naționalei Olandei, Jamie Murray – fost jucător de tenis, fratele lui Andy Murray, fosta jucătoare de tenis Caroline Garcia sau celebrul DJ Armin van Buuren.

Româncă printre speakeri, mulți români dornici de inovație

Dintre numeroșii speakeri, există un nume cu sonorități românești, Roxana Dobrescu, care este Chief People Officer la compania Commercetools.

Potrivit contului său de Linkedin, Dobrescu are o carieră importantă în HR în România în companii precum Xerox, Bergenbier, Avon România, după care s-a mutat în Spania.

Români sunt însă mulți printre participanți, îi auzi prin mulțimea care intră sală, îi întâlnești și la metrou. Mulți români. Niciodată problema nu a fost să aduci românii în sfera inovației, ci să aduci inovația în România.

Corespondența de la Web Summit va continua zilele următoare.