Cornel Ungureanu a murit. Scriitorul avea 82 de ani

Scriitorul, criticul și istoricul literar Cornel Ungureanu a încetat din viață miercuri, 19 noiembrie, informează Agerpres. Președintele Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România avea 82 de ani.

Scriitorul Robert Șerban a spus, pentru agenția de presă citată, că este o zi tristă, pentru că s-a stins un om pe care toată comunitatea literară, nu doar bănățeană, îl apreciază și îl știe de zeci de ani.

„Domnul Ungureanu a fost nu doar un scriitor formidabil, nu doar un spirit critic extraordinar, ci și un om generos, un om care a iubit literatura cum puțin scriitori o fac. Era de atâția ani președintele Filialei din Timișoara a Uniunii Scriitorilor (din 1990 n.red.) și a fost, din perspectiva mea de om mai tânăr, ca un părinte. Și nu doar pentru generația mea, ci pentru toată lumea literară din Timișoara. A fost un om care a valorificat Banatul, care a scris despre lumea culturală bănățeană, un om care știa ca nimeni altul geografia literară a României, un om care a pus enorm de multă energie și entuziasm în tot ce a făcut”, a declarat Robert Șerban.

„Fiecare întâlnire cu domnia sa era una extrem de tonică, pentru că nu ascundea niciodată bucuria unei întâlniri. Și a fost, de altfel, cred, omul care a ținut comunitatea culturală, nu doar literară, pentru că domnia sa a transgresat artele, a lucrat ca director al teatrului, era un extrem de bun cunoscător al filmului, al artelor vizuale și al literaturii. A fost un bun comun, un numitor comun în același timp, în artele din Banat. Pierderea lui Cornel Ungureanu e una de nereparat și cred că toată lumea simte cum simt eu, astă seară”, a mai spus scriitorul Șerban.

Cine a fost Cornel Ungureanu

Născut la Lugoj, pe 3 august 1943, Cornel Ungureanu a devenit licențiat în filologie al Universității de Vest din Timișoara, secția română-germană, în 1965, devenind doctor în literatură română și comparată al Universității din București din 1984.

A fost profesor la Universitatea de Vest din Timișoara, critic și istoric literar, cronicar literar al revistei „Orizont” începând din 1963. Din 1990 devine redactor și redactor șef adjunct al revistei „Orizont”.

A publicat peste 2.000 de articole și studii în presa culturală din România, Iugoslavia, Germania.

Cercetările sale consacrate literaturilor Europei Centrale au fost reunite în volumele „Imediata noastră apropiere” (I, 1980; II, 1990) și „Mitteleuropa periferiilor” (2002).

Ungureanu este autorul antijurnalelor: „A murit în Tibet” (1998), „Despre regi, saltimbanci și maimuțe” (I, 2001; II, 2003; III, 2004).

Cornel Ungureanu a fost președinte al Consiliului de Conducere al Fundației „A treia Europă”, iar studiile sale au fost traduse în Germania, Ungaria, Serbia.