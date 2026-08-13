Coșmar pe USS Lincoln: 5.000 de marinari, blocați de 200 de zile pe mare. Mai mulți militari au încercat să sară peste bord

Familiile militarilor și membrii Congresului trag un semnal de alarmă cu privire la agravarea crizei de sănătate mintală de la bordul navei USS Abraham Lincoln, potrivit The Guardian.

Echipajul portavionului, format din 5.000 de marinari și pușcași marini, se află într-o misiune extinsă de peste 250 de zile, dintre care peste 200 au fost petrecute consecutiv pe mare, fără nicio escală, stabilind astfel un record absolut pentru marina modernă.

Două publicații militare de specialitate, „Navy Times” și „Stars and Stripes”, relatează că au avut loc multiple tentative ale marinarilor de a sări peste bord, pe măsură ce condițiile precare și stresul psihic de pe Lincoln au atins cote maxime.

Familiile marinarilor și-au exprimat îngrijorările și au cerut explicații de la liderii marinei, joia trecută, la o întâlnire organizată la San Diego.

Senatorul Richard Blumenthal a solicitat Marinei să dea explicaţii cu privire la situație. El a subliniat „numeroasele relatări care semnalează penuria de produse de primă necesitate, contaminarea apei, probleme la instalaţii sanitare, deteriorarea sănătăţii mintale, probleme de securitate pe punte”, printre altele, la bordul portavionului Lincoln.

De asemenea, senatorul Ruben Gallego a solicitat „o vizită oficială de inspecţie efectuată de delegaţia bipartidă a Senatului la bordul USS Lincoln pentru a investiga condiţiile alarmante care au fost semnalate”.

„Relatările membrilor echipajului care ameninţă că vor sări de pe navă constituie un semnal de alarmă îngrijorător cu privire la gravitatea situaţiei: duşuri mucegăite, apă caldă sporadică, raţii de mâncare şi săpun, toalete defecte şi ture de lucru epuizante de 12-16 ore fără nicio zi de odihnă”, a adăugat Gallego pe X.

Portavionul a părăsit San Diego, California, pe 21 noiembrie 2025 pentru o misiune în Marea Chinei de Sud şi a fost redirecţionat către Orientul Mijlociu înainte ca Statele Unite şi Israelul să declanşeze, pe 28 februarie, războiul împotriva Iranului.

Încă din luna aprilie au apărut numeroase critici publice cu privire la condițiile deplorabile de la bordul portavionului. Au fost publicate fotografii cu mâncare de proastă calitate și raționalizată. Pete Hegseth, secretarul apărării, a respins informațiile, calificându-le drept „alte știri false”.