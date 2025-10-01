Costurile de mediu, trecute pe etichetele hainelor. Măsură introdusă într-o țară UE

O pereche de blugi de tip fast fashion are „5.178 de puncte de impact”, faţă de „1.428 de puncte de impact” pentru un produs similar Made in France, conform costurilor de mediu pentru îmbrăcăminte afişate pe etichetă, măsură ce a intrat miercuri în vigoare în Franţa, o premieră în Europa, transmite AFP, preluată de Agerpres.

În boutique-ul său din cartierul Marais din centrul Parisului, fondatorul mărcii 1083 are un afiş care prezintă scorurile de mediu ale blugilor săi. „Provocarea noastră este să popularizăm această etichetare, astfel încât politicienii să nu aibă altă alegere decât să o apere”, a explicat pentru AFP Thomas Huriez, care a început să implementeze această etichetă înainte de intrarea în vigoare a măsurii.

Acest lucru nu este obligatoriu: prevăzut în Legea privind clima şi rezilienţa (2021), trebuia să fie obligatoriu până în 2024, dar este în cele din urmă doar voluntar, pentru a permite Uniunii Europene să îşi finalizeze lucrările de dezvoltare a unui viitor sistem obligatoriu de etichetare ecologică şi, astfel, să evite impunerea cadrului francez înainte de modelul european.

Sistemul francez de etichetare este prezentat sub forma unui scor de puncte: cu cât numărul este mai mare, cu atât impactul asupra mediului este mai mare. Acest impact este calculat pe baza consumului de apă, a emisiilor de gaze cu efect de seră, a toxicităţii, a opţiunilor de reciclare sau reparare, a volumului de fibre microplastice eliberate în timpul spălării şi a unui „coeficient de modă rapidă” care ia în considerare volumele de producţie.

Costurile sunt suportate de producător

Dar cum poate fi calculat acest scor în cazul lanţurilor de aprovizionare care concentrează un număr imens de furnizori, adesea din mai multe ţări, pentru un singur articol de îmbrăcăminte?

Pentru 1083, nimic nu ar putea fi mai simplu: blugii sunt ţesuţi, croiţi şi fabricaţi în Franţa. „Nu avem 100 de furnizori pe care să-i contactăm”, asigură Huriez, adăugând că brandul lucrează cu trei vopsitori, doi în Franţa, unul în Italia. Şi că bumbacul organic provine din Tanzania, iar inul şi lâna din Franţa. „Am construit acest brand pentru a gestiona totul” încă de la lansarea sa în 2013, subliniază directorul companiei.

Cu toate acestea, responsabilitatea ecologică şi profitabilitatea nu se exclud reciproc. În plus, produsele nu sunt neapărat mai scumpe: o pereche de blugi 1083 costă între 100 şi 150 de euro, ca orice altă pereche de marcă, iar Cyrillus „are marje puţin mai mici decât restul pieţei” pentru a nu repercuta costul politicii sale CSR (Responsabilitate Socială Corporativă) asupra produselor sale, a dezvăluit pentru AFP directorul său, Herve Bailly.

Convins de relevanţa etichetării ecologice, Le Slip Francais regretă că „niciun ajutor guvernamental” nu este alocat pentru a ajuta mărcile. Marca Made in France estimează la 100.000 de euro investiţia pe care trebuie să o facă pentru a evalua 1.000 dintre produsele sale cu scorul ecologic.

Între 2025 şi 2026, se aşteaptă ca acest sistem să fie adoptat de câteva zeci de mărci, potrivit cabinetului ministrului pentru Tranziţia Ecologică, intervievat de AFP.

Adoptarea afişajului eco-scorului nu este însă lipsită de riscuri pentru mărcile voluntare. Acestea trebuie să îşi raporteze datele în aşteptarea unor posibile inspecţii din partea Departamentului Antifraudă, a clarificat echipa ministrului, Agnes Pannier-Runacher.