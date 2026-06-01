Cozi de mașini la un drive-in „de sezon” din Germania. „A devenit viral pe TikTok încă din prima zi”

Cozi lungi de automobile se formează la un drive-in aflat în nord-vestul Germaniei, unde clienții vin nu pentru cartofi prăjiți sau burgeri, ci pentru căpșuni, scrie DPA, potrivit Agerpres.

În luna mai este sezonul căpșunilor în Germania, unde pe marginea drumurilor sunt amplasate multe tarabe care își vând produsele șoferilor care trec prin zonă.

De obicei, șoferii trebuie să coboare din mașini pentru a cumpăra fructele, însă acest lucru nu se întâmplă și la un drive-in situat lângă o ieșire spre autostradă, în apropiere de orașul Rheine, la aproximativ 30 de kilometri distanță de granița cu Olanda.

„Ceva ieșit din comun”

Nina și Mia, două cliente mulțumite, au parcurs 80 de kilometri, venind din orașul Gelsenkirchen pentru a cumpăra căpșuni de la acest stand cu servire din mașină și au lăudat ideea organizatorilor, pe care o consideră „ceva ieșit din comun”.

Pe lângă căpșuni, standul drive-in propune spre vânzare milkshake-uri cu căpșuni, precum și căpșuni învelite în ciocolată.

Șoferii trebuie să aibă în vedere timpi de așteptare de până la 60-90 de minute, au anunțat duminică proprietarii fermei Gut Holsterfeld pe site-ul lor.

Standul este gestionat de o fermă locală, care cultivă și sparanghel, o altă cultură germană de primăvară vândută și pe tarabe amplasate pe marginea drumurilor.

Viral pe TikTok

Silvan Schulze-Weddige, care se ocupă de operațiunile din fermă, a spus că ideea amenajării unui drive-in i-a venit în timpul unei vizite în Olanda.

Inițial, a avut nevoie de ceva timp pentru a convinge echipa aflată în spatele noului concept, a dezvăluit el, însă, la un an după momentul în care i-a venit ideea unui drive-in cu căpșuni efortul pare să fi dat roade.

Acel drive-in a atras o mulțime deosebit de numeroasă la deschiderea sa din 8 mai, își amintește Silvan Schulze-Weddige. Mulți șoferi filmau videoclipuri în timp ce așteptau la coadă și le publicau pe rețelele de socializare, a spus el. „Totul a devenit viral pe TikTok încă din prima zi”, a adăugat antreprenorul german.

Drive-in-ul cu căpșuni din Gut Holsterfeld este deschis de vineri până duminică, între orele locale 11:00 și 20:00, până la epuizarea stocului de căpșuni.