Cozi și circulație îngreunată pe Podul de la Giurgiu, deși sâmbătă mașinile nu plătesc taxa de trecere: „Zeci de minute de așteptare”

„Atenție, circulație îngreunată pe Podul Giurgiu-Ruse din cauza lucrărilor pe partea bulgară a podului”, anunță Compania de Administrare a Infrastructurii rutiere.

„Deși trecerea podului Prieteniei este gratuită astăzi, autovehiculele care vor să traverseze Dunărea pe sensul România-Bulgaria sunt nevoite să aștepte zeci de minute pe pod sau pe malul românesc”, anunță CNAIR.

Compania de drumuri spune că „partea bulgară nu a finalizat încă lucrările la podul Giurgiu-Ruse, motiv pentru care traversarea se face in continuare îngreunat”.

Sâmbătă este „Ziua Podului” și nu se percepe taxa de trecere

Autoturismele, inclusiv vehiculele rutiere cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv şofer), care trec podul peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse, sunt scutite de achitarea tarifului de trecere, sâmbătă, de „Ziua Podului”.

CNAIR precizează că trecerile deja achitate pentru această dată îşi păstrează valabilitatea şi pot fi utilizate pentru o traversare ulterioară, în termen de 12 luni de la data achiziţiei.

În fiecare an, data de 20 iunie este considerată „Ziua Podului”, ziua în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului, în conformitate cu prevederile pct. 41 din Anexa nr. 3 Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse a Ordinului MT nr. 1836/2018, mai arată CNAIR.

Taxa pentru autoturisme şi vehicule cu maximul 8+1 locuri este de 15 lei.

Lucrări întârziate la Podul Prieteniei

Lucrările pe partea bulgărească au ajuns pe ultimele sute de metri, dar sunt în întârziere față de data contractuală.

Bulgarii au început din 2024 să lucreze la partea lor de pod și, conform contractului, ar fi trebuit să fie gata până pe 10 iunie, transmitreau în urmă cu o lună jurnaliștii de la publicația Mediapool.bg, parte alături de HotNews în proiectul european PULSE:

„Începând de pe 15 aprilie au început lucrările de reparație pe ultimii 320 de metri de pe sensul care merge spre România”, transmit jurnaliștii bulgari.

Până la finalizare, traficul se va desfășura în continuare cu restricții, iar vehiculele trec cu rândul de pe o parte a alta a podului.

Bucata de pod a bulgarilor măsoară 1.057 de metri, iar de la darea în funcțiune în 1954 nu a suferit nicio lucrare majoră de reparare și consolidare.

România a făcut și terminat lucrările de consolidare și reperații pe partea sa de pod încă din 2016.