Cozile de la patiseriile Luca din Varșovia – exemplul de succes românesc neașteptat, povestit de un profesor polonez care a studiat limba română la universitate

Aproape ștearsă de pe fața pământului în Al Doilea Război Mondial, Varșovia a renăscut din ruine, a depășit traumele comunismului și oferă astăzi un model de dezvoltare. Și nu doar economică. HotNews a mers în Polonia și a discutat cu mai mulți profesori, antreprenori și experți, despre cheile evoluției și despre cum văd ei potențialul României.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului jurnalistic transfrontalier Pulse – de către Raluca Ion și Adelina Mărăcine, HotNews (România) și Michal Kokot, Gazeta Wyborcza (Polonia).

Într-un moment în care 75% dintre români cred că cei care reușesc în România nu sunt neapărat cei mai capabili, ci cei mai conectați și 70% apreciază că sistemul în România este construit astfel încât să te țină pe loc, există adevărul nemulțumirii, dar există și adevărul lucrurilor văzute prin ochii unor oameni neutri, care au încredere în România, tocmai pentru că ne văd la o altă scară și cu date mai puțin pătimașe.

„Noi, polonezii, și românii gândim la fel în multe privințe. Prețuim viața normală, după ce în trecut am fost obiectele unor expansiuni imperialiste. Iar România și Polonia sunt, ambele, țări sigure”, spune profesorul Adam Burakowski, istoric și diplomat polonez, fost ambasador al țării sale în Africa de Sud și bun cunoscător al limbii române.

Polonia va deveni în acest an a 20-a economie a lumii, cu un produs intern brut care va trece pragul simbolic de o mie de miliarde de dolari. Citită într-una dintre zonele de zgârie-noi ale Varșoviei, informația pare să se încadreze firesc în fluxul obișnuit al vieții din prosperul oraș.

Poate că la fel de grăitoare precum zgârie norii este imaginea unei școli dintr-un cartier mărginaș, unde copiii vin cu bicicleta sau trotineta și pot intra oricând pe terenul neîngrădit de sport. Acolo am văzut, dimineața devreme, un tată și pe fiul său de școală primară întrecându-se, înainte de începerea cursurilor, pe pista de alergare.

Acolo am învățat de la un băiețel, care ne-a salutat deși nu ne cunoștea, cum se spune „bună dimineața” în poloneză – „Dzień dobry!”. Dar ne-am întors de la Varșovia cu mai mult de atât: cu imaginea potențialului de colaborare pe care îl au România și Polonia, două țări aflate aproape una de cealaltă nu doar în clasamentul european al PIB per capita.

Jurnalist: Polonezii care se întorc din emigrație sunt mai mulți decât cei care pleacă

Nivelul de trai în Polonia s-a îmbunătățit semnificativ, mai ales după ce Polonia a aderat la Uniunea Europeană, explică jurnalistul polonez Michal Kokot, de la Gazeta Wyborcza. „Acest lucru este legat de redresarea economică generală, însă se estimează că aderarea Poloniei la UE a adăugat în fiecare an câte un punct procentual la creșterea PIB-ului. Faptul că oamenii o duc din ce în ce mai bine este vizibil atât în orașe, cât și în mediul rural. În fiecare an, numărul persoanelor care își petrec vacanțele în străinătate crește, iar mai mulți polonezi se întorc din emigrație decât pleacă, de exemplu, din Germania”, subliniază jurnalistul.

Cea mai bună perioadă din istorie

„Polonia trăiește un secol de aur”, spune, într-o română perfectă, și profesorul Adam Burakowski, istoric și diplomat polonez, fost ambasador al țării sale în Africa de Sud.

Autor al unor cărți despre România, între care „Dictatura lui Nicolae Ceauşescu (1965-1989). Geniul Carpaţilor”, Adam Burakowski este perfect conștient de conotația negativă pe care o poarta sintagma „epoca de aur”.

Însă ea a fost folosită, în ceea ce privește Polonia, de către economistul Marcin Piatkowski, care a lucrat cu Fondul Monetar Internațional și lucrează în prezent cu Banca Mondială, pentru a descrie dezvoltarea spectaculoasă a acestui stat după căderea comunismului.

„Creșterea noastră economică și socială este excepțională și cea mai bună în toată istoria Poloniei. Sunt și probleme, bineînțeles, dar întotdeauna sunt probleme”, spune Adam Burakowski. Vorbim într-o cafenea cu loc de joacă și bibliotecă dintr-o zonă recent construită a Varșoviei.

Adam Burakowski FOTO Arhivă personală Adam Burakowski

„Ca și România, Polonia este o țară sigură”

Dezvoltarea vine și cu scumpiri. În 2024, Polonia a înregistrat, conform Notes from Poland, cea mai mare creștere a prețului locuințelor din Europa. În cazul unei case noi, costul pe metru pătrat a fost anul trecut mai mare în Varșovia decât la Roma – 3.849 de euro versus 3.839 de euro.

„Aici se construiesc clădiri noi, oamenii se îmbogățesc treptat, nivelul de șomaj este scăzut. Au emigrat mulți oameni, mai ales după ce Polonia a intrat în Uniunea Europeană, dar o parte din ei s-au întors și au început să construiască ceva aici. Ca și România, Polonia este o țară sigură”, spune istoricul.

„Noi, polonezii, și românii gândim la fel în multe privințe”

Adam Burakowski a început să învețe limba română la Universitatea din Varșovia, unde a urmat cursurile profesorului Constantin Geambașu. Apoi și-a perfecționat cunoștințele de limbă pe cont propriu.

A vizitat România de nenumărate ori, încă din perioada studenției, la început ca turist. „Noi, polonezii, și românii gândim la fel în multe privințe. Prețuim viața normală, după ce în trecut am fost obiectele unor expansiuni imperialiste. Trebuie să avem o politică comună mai mult decât avut-o până acum. Noi, polonezii, ne bucurăm că România și Bulgaria au intrat în Schengen, e important pentru noi, pentru logistică. Trebuie să facem mai mult, să dezvoltăm logistica dintre țările noastre”, continuă Adam Burakowski.

Profesorul care crede că „relațiile dintre Polonia și România sunt foarte bune și cresc treptat”.

Burakowski vorbește despre proiectul Via Carpatica, autostrada care ar urma să lege Marea Baltică și Marea Egee și care ar urma să treacă și Prin Polonia și România. Dar amintește și colaborările existente: numeroase firme poloneze sunt deja prezente la noi în țară, cea mai mare bancă poloneză și-a deschis sucursală la București, între Varșovia și România există mai multe zboruri pe zi, și nu doar către București. „Există un potențial în ceea ce privește țările noastre și împlinim deja acest potențial”, spune Adam Burakowski.

Înainte să ne despărțim, istoricul ne recomandă să căutăm un brand românesc pe care-l putem găsi la Varșoviei: celebrele patiserii Luca.

Coadă la „Luca”

Mergând spre centru, într-un Uber condus de un cetățean uzbek, vedem din mașină una dintre locațiile Luca din capitala Poloniei, situate chiar lângă un magazin alimentar al brandului polonez Zabka, prezent în România sub numele Froo. O imagine surprinsă în fugă asupra legăturilor dintre cele două țări.

O patiserie Luca din Varșovia. FOTO Raluca Ion/ HotNews

În centrul Varșoviei, vedem o coadă lungă formată în fața unei patiserii Luca. Oamenii așteaptă răbdători, unii cu cafeaua în mână, alții privind în vitrină covrigii calzi și produsele familiare oricărui român care a trecut pe lângă o simigerie din București.

În centrul Varșoviei, o coadă lungă formată în fața unei patiserii Luca FOTO Raluca Ion/ HotNews

La cât se ridică investițiile poloneze în România

Conform datelor Băncii Naționale a României, investițiile poloneze în România au depășit 1,1 miliard de euro la finalul lui 2024, iar potrivit unui comunicat al Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Polono-Române, România rămâne „principala piață de extindere a companiilor poloneze, în ciuda contextului economic actual”.

Companiile poloneze sunt active în industria alimentară, construcții, logistică, transporturi și turism, iar în sens invers, tot mai multe afaceri românești explorează piața poloneză. „Pentru firmele poloneze, România rămâne o piață atractivă, cu potențial semnificativ în agroalimentar, infrastructură și logistică”, se arată în același comunicat.

Extinderea brandului românesc Luca este menționată drept „un exemplu al deschiderii reciproce dintre cele două piețe și al încrederii crescânde în colaborarea economică regională”.

