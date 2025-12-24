Sari direct la conținut
Crăciun fericit! După 30 de ani, cea mai ascultată melodie de Crăciun a fost detronată. O australiancă dă tonul sărbătorii. Dar doar în acest an

Foto: Upimages | Dreamstime.com

Hitul ”All I Want For Christmas” al cântăreţei americane Mariah Carey, ascultat de Crăciun de peste 30 de ani, a fost detronat, pe Spotify de ”Snowman” al australiencei Sia, scrie News.ro.

”All I Want For Christmas” trona – până săptămâna trecută – în fruntea clasamentelor la ascultare din întreaga lume.

El a obţinut astfel un nou record – 77 de săptămâni de prezenţă în celebrul clasament Billboard Hot-100, cea mai lungă perioadă a unui cântesc din istoria clasamentului, înfiinţat în urmă cu 67 de ani.

Însă, în acest an, altă cântăreaţă domină în cântecele de Crăciun.

Pe Spotify, cântăreaţa australiană Sia a devansat-o pe Mariah Carey şi ”All I Want For Christmas” cu cântecul ”Snowman”, lansat în 2017, potrivit unor date comunicate de platformă cu privire la luna decembrie.

Cântecul lui Sia a ajuns în frunte în mai multe clasamente muzicale, în mai multe ţări, inclusiv în Germania şi Suedia, rămânând între cele mai ascultate cântece de Crăciun pe Spotify, până a ajuns în frunte luna aceasta.

Însă Mariah Carey se poate autoproclama unica regină a sărbătorilor de la sfârşitul anului cu ”All I Want For Christmas”, care este ascultat pe Spotify de 2,4 miliarde de persoane, în timp ce ”Snowman” al lui Sia înregistrează ”doar” 1,4 miliarde de ascultări.

