Crater uriaș pe un bulevard din centrul Capitalei, după ce carosabilul s-a surpat. Traficul este restricţionat / Anunțul Primăriei

Traficul rutier este restricţionat, joi seară, pe Bulevardul Eroilor din Bucureşti, unde s-a produs o surpare a carosabilului, fiind necesară intervenţia echipelor de la Apa Nova. În zonă se circulă pe o bandă pe fiecare sens.

20:30

Când estimează Primăria că va fi remediată problema

„ATENȚIE! Sunt restricții de circulație pe Bd. Eroilor 3. Carosabilul s-a surpat pe mijlocul drumului, pe un canal de serviciu al celor de la Apa Nova, unde s-a scurs apa care a spălat substraturile”, atenționează reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB) într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestora, groapa are aproximativ 3 metri adâncime.

„Angajații companiei au securizat zona, iar traficul se desfășoară pe câte o bandă de circulație pentru fiecare sens de mers. Poliția se aflâ la fața locului. La această oră, muncitorii Apa Nova au început lucrările de remediere. Până mâine dimineață vor fi gata”, mai spun reprezentanţii PMB.

Brigada Rutieră a anunțat anterior într-un comunicat că astăzi, în jurul orei 16.30, a fost „sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că în zona Bd. Eroilor nr. 3 s-a produs o surpare a părţii carosabile. În acest context, s-a impus intervenţia imediată a societăţii Apa Nova, traficul pe Bd. Eroilor fiind asigurat pe câte o bandă de circulaţie pentru fiecare sens de mers”.

Surpare a carosabilului pe Bulevardul Eroilor din Bucureşti. Sursă foto: Facebook / Info Trafic Bucuresti și Ilfov

Surpare a carosabilului pe Bulevardul Eroilor din Bucureşti. Sursă foto: Facebook / INFO TRAFIC ROMANIA

Poliţiştii rutieri solicită şoferilor să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele şi indicaţiile poliţiştilor.

De asemenea, pietonilor li se recomandă să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri, să traverseze doar prin locurile special amenajate şi la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar şoferii le-au înţeles intenţia de a traversa.