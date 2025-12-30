Creatorul virusului care a dus un gigant tech în Spania a fost descoperit după 33 de ani

După 33 de ani, Bernardo Quintero a decis că a venit momentul să găsească persoana care i-a schimbat viața – programatorul anonim care a creat un virus informatic ce îi infectase universitatea cu decenii în urmă, relatează TechCrunch.

Virusul, numit „Virus Málaga”, era în mare parte inofensiv. Însă provocarea de a-l învinge a aprins pasiunea lui Quintero pentru securitatea cibernetică, ceea ce a dus în cele din urmă la fondarea VirusTotal, un startup pe care Google l-a achiziționat în 2012.

Acea achiziție a adus centrul-fanion de securitate cibernetică al Google din Europa la Málaga, transformând orașul spaniol într-un hub tehnologic. Iar totul s-a întâmplat din cauza unui mic program malware creat de o persoană a cărui identitate nu a fost cunoscută niciodată.

Motivat de nostalgie și recunoștință, Quintero a lansat o căutare pentru programatorul anonim mai devreme în cursul acestui an. A cerut presei spaniole să scrie despre demersul său în speranța obținerii unor ponturi. A revenit asupra codului virusului, căutând indicii pe care le-ar fi ratat când era tânăr. Iar în cele din urmă a rezolvat misterul, împărtășind deznodământul dulce-amar într-un mesaj care s-a viralizat pe LinkedIn.

Un mesaj ascuns într-un virus informatic

Povestea începe în 1992, când studentul Quintero a fost îndemnat de un profesor să creeze un antivirus pentru programul de 2610 bytes care se răspândise pe computerele Școlii Politehnice din Málaga.

„Acea provocare din primul meu an de facultate a declanșat un interes profund pentru virușii informatici și securitate, iar fără ea parcursul meu ar fi putut fi cu totul diferit”, a relatat Quintero pentru TechCrunch.

Căutarea sa a fost ajutată de instinctele sale de programator. Mai devreme în cursul acestui an, a renunțat la rolul de manager de echipă pentru a „se întoarce în peșteră, la subsolul Google”. Nu a părăsit compania; în schimb, s-a întors la meșterit și experimentat, fără responsabilități manageriale.

Acea mentalitate orientată spre explorare l-a determinat, de asemenea, să reanalizeze Virus Málaga și să caute detalii pe care le ratase cu ani în urmă. Mai întâi, a găsit fragmente ale unei semnături. Cu ajutorul unui alt expert în securitate, a descoperit o variantă ulterioară a virusului cu un indiciu mult mai clar: „KIKESOYYO”. „Kike soy yo” s-ar traduce prin „Eu sunt Kike”, o poreclă frecventă pentru „Enrique”.

Bernardo Quintero, fondatorul companiei Total Virus, FOTO: Lorenzo Carnero / Zuma Press / Profimedia Images

Ce s-a întâmplat cu programatorul care a creat virusul

Cam în aceeași perioadă, Quintero a primit un mesaj direct de la un bărbat care este acum coordonator general pentru transformare digitală al orașului spaniol Córdoba. Acesta susținea că fusese martor la momentul în care unul dintre colegii săi de la Școala Politehnică a creat virusul. Multe detalii se potriveau, dar unul ieșea în mod special în evidență: bărbatul știa că mesajul ascuns al virusului – numit payload, în termeni de securitate cibernetică – era o declarație de condamnare a grupării teroriste basce ETA, un fapt pe care Quintero nu îl dezvăluise niciodată.

Apoi, sursa i-a oferit lui Quintero un nume – Antonio Astorga – dar i-a transmis și vestea că acesta murise. Informația a fost dezamăgitoare pentru Quintero; acum nu avea să mai poată să-l întrebe niciodată pe Antonio despre „Kike”.

Totuși, a continuat să urmărească firul poveștii, iar răsturnarea de situație a venit din partea surorii lui Antonio, care a dezvăluit că prenumele său era, de fapt, Antonio Enrique. Pentru familie, el era Kike.

Cancerul l-a răpit pe Antonio Enrique Astorga înainte ca Quintero să-i poată mulțumi personal, însă povestea nu se oprește aici. Postarea lui Quintero de pe LinkedIn a adus o nouă lumină asupra moștenirii „unui coleg strălucit care merită să fie recunoscut drept un pionier al securității cibernetice în Málaga” – și nu doar pentru că l-a ajutat pe Quintero să-și descopere vocația.

Potrivit unui prieten, virusul lui Astorga nu avea alt scop decât să răspândească mesajul său antiterorist și să îi demonstreze abilitățile de programator. Într-un parcurs care reflectă propriul traseu profesional al lui Quintero, interesul lui Astorga pentru IT a persistat, iar el a devenit profesor de informatică la un liceu care, în memoria sa, a denumit laboratorul său de informatică după el.

Unul dintre fiii lui Astorga, Sergio, este un proaspăt absolvent de inginerie software, cu un interes pentru securitatea cibernetică și calculul cuantic – o legătură cu o semnificație aparte pentru Quintero. „A putea închide acum acest cerc și a vedea noile generații construind pe baza lui este profund emoționant pentru mine”, a spus acesta pentru TechCrunch.

Pentru Quintero, Sergio este „foarte reprezentativ pentru talentul care se formează astăzi în Málaga”. Acest lucru este la rândul său un rezultat al faptului că VirusTotal a constituit baza a ceea ce avea să devină ulterior Google Safety Engineering Center (GSEC) și a impulsionat colaborări cu Universitatea din Málaga, care au transformat orașul într-un hub de talente în securitate cibernetică.