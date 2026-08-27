Creatura misterioasă care trăiește în Lacul Morii. Cum a ajuns bizamul din mlaștinile nord-americane în apele din București

Bizamul este o creatură formidabiă. Considerat un veritabil „inginer și arhitect acvatic”, e plin de adaptări fiziologice surprinzătoare.

De exemplu, poate rezista sub apă, fără să iasă la suprafață, până la 17 minute, și asta fiindcă are o toleranță uriașă la acumularea de dioxid de carbon și, pe deasupra, își poate încetini ritmul cardiac pentru a economisi oxigen.

Mănâncă sub apă fără nicio problemă. Incisivii săi portocalii cresc continuu și se află în fața buzelor, un detaliu anatomic care îi permite să-și închidă gura în spatele dinților, putând să roadă rădăcini sau plante fără să înghită lichid.

În zonele mlăștinoase, își construiește adevărate „colibe” plutitoare din stuf și noroi, similare cu cele ale castorilor. dar intrările sunt întotdeauna ascunse sub nivelul apei.

Citește, pe B365.ro, cum a ajuns bizamul, zis și „șobolanul de mosc”, în apele din București.

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