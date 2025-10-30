Credincioși care stăteau la coadă la Catedrala Națională au rupt rândurile. De ce s-au revoltat oamenii / Anunțul Jandarmeriei

Credinciosi asteapta la coada care s-a format pentru vizitarea Catedralei Mantuirii Neamului , in Bucuresti, 29 octombrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Au fost incidente joi dimineață, la Catedrala Națională, unde mii de credincioși așteaptă să intre pentru a trece prin Altarul Catedralei. Mai mulți oameni au încercat să forţeze accesul în lăcaşul de cult, în momentul în care rândul de pelerini a fost direcţionat de la intrarea principală pe o intrare laterală, anunță Jandarmeria București.

Oamenii s-au revoltat atunci când a fost închis temporar accesul prin uşa principală, pentru curățenie. Rândul celor care așteptau s-a rupt și oamenii s-au îndreptat, în masă, spre ușile catedralei, potrivit imaginilor publicate de Digi24.

„În jurul orei 05:30, la solicitarea personalului administrativ al Catedralei, a fost dispusă restricționarea temporară a accesului prin ușa principală, pentru efectuarea operațiunilor de curățenie”, a transmis joi dimineață Jandarmeria București.

Ca urmare, dispozitivul de ordine a fost reconfigurat, iar accesul enoriașilor a fost redirecționat prin intrarea laterală. Oamenii au crezut că nu mai au voie să intre în Catedrală, iar unii dintre ei au forțat rândurile. Jandarmii au reușit să restabilească ordinea

„În momentul închiderii temporare a ușilor principale, un număr redus de persoane a interpretat eronat măsura și a încercat să înainteze către scările Catedralei, crezând că accesul va fi blocat total. Jandarmii au acționat cu promptitudine, prin temporizarea fluxului de persoane și restricționarea temporară a accesului în curtea Catedralei. Simultan, enoriașii au fost îndrumați să se retragă pe platoul central”, a transmis Jandarmeria București.

În urma consultărilor cu organizatorul, accesul publicului a fost reluat în mod controlat, etapizat, prin ambele căi de intrare, în jurul orei 06:30.

„Coloana de așteptare a fost reconstituită, iar scările de la intrarea principală au fost eliberate. Pe tot parcursul misiunii, jandarmii au acționat cu calm și profesionalism, în dialog permanent cu organizatorii și cu cetățenii prezenți, pentru asigurarea unui climat de siguranță și respect reciproc”, a precizat Jandarmeria.

Nicio persoană nu a necesitat îngrijri medicale în urma aglomerării produse, menționează Jandarmeria București.

Patriarhia Română a anunțat, miercuri, prelungirea programului de închinare prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, până pe 5 noiembrie, în urma numărului mare de pelerini care doresc să participe la acest moment religios.