Credite IMM de până la 500.000 EUR completate de granturi, în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Se caută bănci partenere

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale Regiunii Centru vor putea obține credite bancare de până la 500.000 EUR, cu garanții publice, completate de grant, printr-un nou instrument financiar susținut prin Programul Regiunea Centru 2021-2027, finanțat prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

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