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StartupCafe.ro

Credite IMM de până la 500.000 EUR completate de granturi, în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Se caută bănci partenere

Andrei Georgescu
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Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale Regiunii Centru vor putea obține credite bancare de până la 500.000 EUR, cu garanții publice, completate de grant, printr-un nou instrument financiar susținut prin Programul Regiunea Centru 2021-2027, finanțat prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

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