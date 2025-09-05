Cresc tensiunile pentru alegerea viitorului administrator al Fondului Proprietatea. Acționarii vor un raport suplimentar de audit, candidatul preferat face apel la responsabilitate

În primăvara acestui an, Comitetul Reprezentanţilor FP a anunţat selectarea parteneriatului dintre IRE AIFM HUB din Luxemburg şi Impetum Management – sub denumirea ROCA FP – drept candidat preferat pentru administrarea fondului, opţiune criticată încă de la început de unii acţionari, care au reclamat o lipsă de transparenţă, inclusiv în ceea ce priveşte cheltuirea sumei de aproape 5,6 milioane de lei, cât a costat procesul de selecţie.

Cu doar o zi înainte, într-o solicitare oarecum neobișnuită, Ministerul Finanţelor, care deține circa 12% din capitalul social al Fondului Proprietatea a solicitat reluarea procesului de selecţie pentru un nou administrator al fondului.

Potrivit documentelor depuse la Bursa de Valori Bucureşti, ministerul propune ca procedura să fie „simplificată, transparentă şi eficientă”, cu o durată maximă de 150 de zile şi costuri limitate la 1,5 milioane de lei. De asemenea, solicitarea include condiţia ca administratorul unic să gestioneze active cel puţin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea, acum de peste 400 milioane euro.

Împotriva candidaturii Roca FP și IRE AIFM s-au manifestat și trei fonduri din Slovenia.

„Vocile care contestă acest proces nu se opresc doar la asocierea cu parteneriatul dintre IRE AIFM și IMPETUM Management, ci am văzut că s-au extins foarte mult. Adică, a început de la contestarea unor investiții în portofoliul fondurilor pe care le-am fondat, ulterior a trecut la contestarea parteneriatului nostru, după care a fost extins la contestarea întregului proces de selecție și a culminat cu această cerere de revocare a tuturor membrilor din Comitetul Reprezentanților. Nu pot să vă spun exact care este motivul.”, a explicat într-o discuție cu HotNews Andrei Cionca, CEO Impetum Group și fondator al ROCA.

Într-un document de poziție al ROCA FP, candidatul selectat în procesul de desemnare a noului administrator la Fondul Proprietatea, lansează un apel la responsabilitate și bună credință în dezbaterea publică inițiată de acționarii minoritari.

„În contextul campaniei desfăsurate în spațiul public cu privire la procesul de selecție pentru alegerea unui nou administrator al Fondului Proprietatea, lansăm un apel la responsabilitate și bună credință, în beneficiul Fondului și al acționarilor săi”, arată ROCA FP într-un comunicat.

Considerăm că această campanie desfășurată în spațiul public de către un grup de acționari, având ca obiectiv anularea procesului de selecție a noului administrator și discreditarea Comitetului Reprezentanților, aduce prejudicii serioase Fondului Proprietatea. Acțiunile respective subminează imaginea Fondului, afectează percepția și încrederea investitorilor și pot genera o volatilitate accentuată, scăderea prețului acțiunilor și, implicit, pierderi semnificative pentru acționari, mai arată documentul.

Această situație nu aduce beneficii nimănui: nici Fondului Proprietatea, nici acționarilor săi pe termen lung, nici pieței de capital din România, spune comunicatul, asumat de Andrei Cionca, Reprezentant Permanent al ROCA FP. Mai mult, acuzațiile nefondate și presiunile publice pun în discuție, în mod artificial și nejustificat, un proces de selecție transparent și legitim, demarat chiar la solicitarea Adunării Generale a Acționarilor.

„În spiritul transparenţei şi rigorii necesare unui proces de selecție crucial pentru viitorul Fondului, salutăm propunerea Ministerului Finanțelor de a completa ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29 septembrie cu două puncte esențiale pentru clarificarea criteriilor de evaluare și eligibilitate pentru toți candidații, criterii care au fost aplicate de la începutul procesului de selecție și de-a lungul celor două etape de due diligence prin care a trecut ROCA FP. ROCA FP le transmite acționarilor că au puterea de a decide viitorul Fondului Proprietatea, precum și obligația de a lua această decizie în mod responsabil, informat și cu bună credință.”, conchide Cionca.