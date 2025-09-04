Într-o mișcare surpriză, Finanțele cer reluarea selecţiei viitorului administrator al Fondului Proprietatea

Într-o solicitare oarecum neobișnuită, Ministerul Finanţelor, care deține circa 12% din capitalul social al Fondului Proprietatea solicită reluarea procesului de selecţie pentru un nou administrator al fondului.

Potrivit documentelor depuse la Bursa de Valori Bucureşti, ministerul propune ca procedura să fie „simplificată, transparentă şi eficientă”, cu o durată maximă de 150 de zile şi costuri limitate la 1,5 milioane de lei. De asemenea, solicitarea include condiţia ca administratorul unic să gestioneze active cel puţin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea, acum de peste 400 milioane euro.

Reamintim că recent, Comitetul Reprezentanților a ales parteneriatul dintre Roca FP și luxemburghezii de la IRE AIFM drept propunerea de viitor administrator al FP, propunere care urma să fie discutată în ședința AGA din 29 septembrie.

HotNews a transmis întrebări ministrului Finanțelor care să ne ajute să clarificăm motivele din spatele solicitării.

Împotriva candidaturii Roca FP și IRE AIFM s-au manifestat și trei fonduri din Slovenia.

„Vocile care contestă acest proces nu se opresc doar la asocierea cu parteneriatul dintre IRE AIFM și IMPACT Management, ci am văzut că s-au extins foarte mult. Adică, a început de la contestarea unor investiții în portofoliul fondurilor pe care le-am fondat, ulterior a trecut la contestarea parteneriatului nostru, după care a fost extins la contestarea întregului proces de selecție și a culminat cu această cerere de revocare a tuturor membrilor din Comitetul Reprezentanților. Nu pot să vă spun exact care este motivul.

Mie mi se pare că demersul în sine este unul foarte periculos pentru Fond pentru că îi scade foarte mult reputația și valoarea, făcându-l și mai neatractiv pentru posibilii viitori investitori.

Văd că este inițiat de către niște investitori din Slovenia și am văzut în presă faptul că atitudinea asta agresivă nu este primul lor incident, ci este cumva un fel de a acționa al acestor investitori. Am văzut în media că au avut o atitudine extrem de agresivă față de investitori minoritari în mai multe proiecte derulate în Slovenia și au fost și subiectul unor cercetări penale”, a explicat într-o discuție cu HotNews Andrei Cionca, CEO Impetum Group și fondator al ROCA.

El spune că vede Fondul Proprietatea ca pe o oportunitate pe care România nu are voie să o rateze.

„Putem transforma Fondul Proprietatea într-un proiect național, care să pună România pe hartea investițională a Europei Centrale și de Est. Iar asta, din punctul meu de vedere, este șansa unei generații. Este șansa generației noastre de a face ceva cu adevărat semnificativ și cu adevărat ceva cu impact atât în economia României cât și în economia Europei Centrale și de Est”, mai spune Cionca.

El a detaliat pentru HotNews elemente din strategia pe care ar urma să o propună acționarilor, mai exact să administreze FP după principiile unui Fond Suveran (deși nu Statul este proprietar), o idee despre care și economistul șef al BRD Florian Libocor a scris o opinie editorială în HotNews.

Deocamdată e neclar ce decizie sa va lua la finalul lui septembrie.