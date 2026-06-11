Creștere record a premiilor la Wimbledon, la peste 85.000.000 de dolari, dar jucătorii sunt tot nemulțumiți / „Sunt frustrată că mesajul nu a fost înțeles”

Meciul dintre Victoria MBOKO și Serena WILLIAMS împotriva lui Nicole MELICHAR-MARTINEZ și Erin ROUTLIFFE la dublu feminin, în cadrul Campionatului HSBC 2026, la The Queen's Club, Londra, 9 iunie 2026. FOTO: Taka Wu / Alamy / Profimedia

Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunțat un fond de premii record, de 64,2 milioane de lire sterline (85,74 milioane de dolari) pentru ediția din acest an a competiției de tenis, deși este posibil ca această sumă să nu fie suficientă pentru a-i mulțumi pe jucătorii de top, care cer o cotă mai mare din veniturile turneelor de Grand Slam, scrie joi Reuters.

Fondul de premiere este cu 20% mai mare decât anul trecut, campionii la simplu urmând să încaseze 3,6 milioane de lire sterline, față de 3 milioane de lire sterline anul trecut.

Este cea mai mare creștere anuală a premiilor oferite în bani din istoria turneului, dar vine într-un moment în care cererile jucătorilor sunt din ce în ce mai mari, aceștia susținând că cele patru turnee de Grand Slam distribuie o cotă mai mică din veniturile totale decât alte evenimente din circuitele ATP și WTA.

Unii jucători și-au limitat aparițiile în mass-media la recentul Open al Franței (Roland Garros) și au amenințat chiar cu un boicot în viitor.

Președinta turneului de la Wimbledon, Debbie Jevans, a declarat că a discutat, la Openul Franței, despre premiile în bani cu Larry Scott, care reprezintă mai mulți jucători de top, cu privire la cererile lor salariale.

Jucătorii au cerut un fond total de premii la Wimbledon de aproximativ 70 de milioane de lire sterline, ceea ce ar aduce această valoare aproape de procentul de 22% pe care evenimentele de top ATP și WTA îl redistribuie jucătorilor, comparativ cu aproximativ 15% la turneele de Grand Slam.

„Am purtat discuții, am schimbat e-mailuri și ne-am întâlnit cu Scott la Paris”, le-a spus Jevans reporterilor joi, la conferința de presă de dinaintea turneului de la Wimbledon.

„Și după întâlnirea de la Paris, cred că ați citit cu toții ce s-a menționat în presă: 71 de milioane. Consider că ceea ce am făcut este corect și adecvat, așa că sper ca jucătorii să aprecieze acest lucru. Este o sumă considerabilă.”

Jevans a subliniat că Wimbledon distribuie 90% din surplusul său înapoi în tenisul britanic. Anul trecut, All England Lawn Tennis and Croquet Club (organizatorul Wimbledon) a plătit Lawn Tennis Association o sumă de 48,1 milioane de lire sterline.

„Folosirea veniturilor pentru a determina premiile în bani nu are sens și i-am spus asta lui Larry Scott”, a spus ea. „Veniturile nu iau în calcul investiția pe care o facem. Suntem o organizație non-profit și suntem foarte diferiți de un turneu de tipul Masters 1000”.

„Așadar, sunt frustrată că acest mesaj nu a fost înțeles”, a adăugat Jevans.

Puterea jucătorilor

Anul trecut, US Open a oferit premii în valoare de 90 de milioane de dolari, în timp ce suma totală a Australian Open din acest an a fost de 111,5 milioane de dolari australieni. Fondul de premii al French Open a fost de aproximativ 71 de milioane de dolari.

Jucătorii au menționat, de asemenea, pensiile, extinderea turneelor, programarea meciurilor și încheierea acestora târziu în noapte printre problemele care alimentează frustrarea, alături de ceea ce mulți au descris ca fiind o lipsă persistentă de dialog din partea organizatorilor.

Premiile în bani au crescut semnificativ la Wimbledon pe parcursul rundelor din acest an, jucătorii eliminați în prima rundă la simplu primind 80.000 de lire sterline, comparativ cu 66.000 de lire sterline în 2025.

Wimbledon a anunțat, de asemenea, că fondul total de premii pentru turneul de calificare va crește cu 25%, ajungând la 6,2 milioane de lire sterline.

„Fondul nostru de premii pentru calificările de la fete este echivalent cu cel al unor turnee WTA 1000, nivelul de vârf al circuitului feminin”, a spus Jevans.

Turneul din acest an va include mai multe îmbunătățiri ale facilităților pentru jucători în clădirea Millennium renovată, inclusiv o zonă îmbunătățită de performanță a jucătorilor, cu o sală de sport mai mare, spații medicale și de fizioterapie îmbunătățite, o nouă suită de recuperare și un bar de nutriție.

De asemenea, fanii se vor bucura de mai multe zone umbrite, deși nu vor fi ecrane pe care să fie transmisă Cupa Mondială la fotbal.

„Cred că ne putem bucura cu toții de Cupa Mondială, dar aici ne concentrăm în primul rând pe tenis”, a declarat Sally Bolton, directorul executiv care își încheie mandatul.

Pe teren, în acest an va fi introdus un sistem de revizuire video pe cele șase terenuri principale, care le va permite jucătorilor să solicite revizuiri nelimitate ale unor decizii specifice luate de arbitrul de scaun, cum ar fi o greșeală dublă, o lovitură în afara terenului sau atingerea fileului.

Pe tabele de scor vor fi introduse, de asemenea, indicatoare vizuale pentru sistemul electronic de semnalizare a liniilor în timp real.