Creșterea salariilor românilor: „O doză prea mare. Firmele n-au putut suporta” – Iancu Guda, consilier onorific al Guvernului Bolojan

Analistul financiar Iancu Guda, care face parte și dintr-un grup consultativ de specialiști ce consiliază Guvernului Bolojan, consideră că majorarea salariilor de care au beneficiar lucrătorii din România într-o perioadă de 15 ani „a fost un medicament necesar”, dar într-o „doză prea mare”, iar multe firme românești „n-au putut suporta” și s-au închis.